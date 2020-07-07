Villa onyx grand village

Villas de lujo en el corazón de Pattaya!

Las villas premium de 2 plantas modernas son propiedades de lujo para vivir e invertir en el resort más popular de Tailandia.

Onyx Grand Village es un proyecto donde el lujo se encuentra con tranquilidad en un entorno refinado. Esta es una escapada de lo común, con elementos de diseño moderno y comodidades de primera clase. Con un acabado elegante creando un ambiente de elegancia refinada, cuenta con su propia piscina rodeada de exuberantes jardines, que proporciona el oasis perfecto para la relajación y la recuperación.

Instalaciones: 3-4 dormitorios, 4-5 baños, cocina europea y tailandesa, sala de personal / lavadero, piscina privada, sauna, estacionamiento para 2 coches, seguridad las 24 horas del día.

Ubicación: Thungklom-Tanman 9

- 5 minutos a la playa de Jomtien;

10 minutos a Central Pattaya (tiendas, restaurantes)

- 15 minutos para Walking Street.

- zona tranquila de prestigio - privacidad + accesibilidad de transporte conveniente.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!

* El coste puede variar dependiendo del curso.