Villa onyx grand village

Pattaya City, Tailandia
de
$506,149
;
16
Dirección Dirección
Opciones Opciones
Descripción Descripción
Medios de comunicación Medios de comunicación
ID: 27401
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/8/25

Localización

  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Chon Buri
  • Barrio
    Nong Pla Lai
  • Ciudad
    Pattaya City

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

Русский Русский

Villas de lujo en el corazón de Pattaya!
Las villas premium de 2 plantas modernas son propiedades de lujo para vivir e invertir en el resort más popular de Tailandia.

Onyx Grand Village es un proyecto donde el lujo se encuentra con tranquilidad en un entorno refinado. Esta es una escapada de lo común, con elementos de diseño moderno y comodidades de primera clase. Con un acabado elegante creando un ambiente de elegancia refinada, cuenta con su propia piscina rodeada de exuberantes jardines, que proporciona el oasis perfecto para la relajación y la recuperación.

Instalaciones: 3-4 dormitorios, 4-5 baños, cocina europea y tailandesa, sala de personal / lavadero, piscina privada, sauna, estacionamiento para 2 coches, seguridad las 24 horas del día.

Ubicación: Thungklom-Tanman 9

- 5 minutos a la playa de Jomtien;
10 minutos a Central Pattaya (tiendas, restaurantes)
- 15 minutos para Walking Street.
- zona tranquila de prestigio - privacidad + accesibilidad de transporte conveniente.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.

Localización en el mapa

Pattaya City, Tailandia

