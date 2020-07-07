Villa ATMOS PRIME VILLA

Villas exclusivas del lago Mabprachan!

¡Instalaciones disponibles!

Atmos Prime Villa es un complejo boutique de 8 villas de lujo en estilo tropical moderno, situado en el prestigioso distrito de Pong, junto al pintoresco lago Mabprachan. Cada villa combina diseño elegante, privacidad y tecnología avanzada, creando el espacio perfecto para vivir e invertir.

Características principales de las villas: 5 dormitorios, 6 baños, salón de planta abierta y comedor, cocina europea moderna + minibar, estudio o zona de invitados adicional, piscina privada, terraza con zona de recreación, casa inteligente, videovigilancia 24/7 y seguridad, aparcamiento para 2-3 coches.

Ubicación ideal:

- 5 minutos para el hospital Thammasart;

10-15 minutos a escuelas internacionales, restaurantes, centros de fitness;

- 20 minutos al centro de Pattaya;

- salida conveniente a la autopista (a Bangkok - 1,5 horas).

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!

* El coste puede variar dependiendo del curso.