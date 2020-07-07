  1. Realting.com
Villa ATMOS PRIME VILLA

Pattaya City, Tailandia
de
$398,399
;
15
ID: 27396
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Chon Buri
  • Barrio
    Nong Pla Lai
  • Ciudad
    Pattaya City

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

Villas exclusivas del lago Mabprachan!
¡Instalaciones disponibles!

Atmos Prime Villa es un complejo boutique de 8 villas de lujo en estilo tropical moderno, situado en el prestigioso distrito de Pong, junto al pintoresco lago Mabprachan. Cada villa combina diseño elegante, privacidad y tecnología avanzada, creando el espacio perfecto para vivir e invertir.

Características principales de las villas: 5 dormitorios, 6 baños, salón de planta abierta y comedor, cocina europea moderna + minibar, estudio o zona de invitados adicional, piscina privada, terraza con zona de recreación, casa inteligente, videovigilancia 24/7 y seguridad, aparcamiento para 2-3 coches.

Ubicación ideal:

- 5 minutos para el hospital Thammasart;
10-15 minutos a escuelas internacionales, restaurantes, centros de fitness;
- 20 minutos al centro de Pattaya;
- salida conveniente a la autopista (a Bangkok - 1,5 horas).

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.

Localización en el mapa

Pattaya City, Tailandia

