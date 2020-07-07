Villa THE SYLVA PATTAYA

Villas de lujo rodeadas de naturaleza Pattaya!

Los instaladores están disponibles hasta que se complete la construcción!

La Sylva Pattaya es un proyecto único de Arneja Estates, donde el lujo moderno se combina armoniosamente con la privacidad de la selva tropical. Cada villa está diseñada para aquellos que valoran la privacidad, la estética y la unidad con la naturaleza, ofreciendo un nivel inigualable de confort y diseño.

Características principales de las villas: 5+1 dormitorios (la cabina se transforma en un dormitorio adicional), cocina tailandesa independiente, lavadero, camarera, piscina privada con agua del mar (4.5×9.7 m), terraza con bar y vistas panorámicas, acogedor jardín y áreas de relajación, sistema de casa inteligente, estacionamiento cubierto para 3 coches, videovigilancia y seguridad de la vuelta al reloj

Ubicación ideal:

7 minutos para la Escuela Internacional Francesa

- 15 minutos a la playa de Jomtien;

- 20 minutos a Nong Nooch Garden y Mabprachan Lake;

30 minutos al Festival Central y a la Terminal 21.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!

* El coste puede variar dependiendo del curso.