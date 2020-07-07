  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Pattaya City
  4. Villa THE SYLVA PATTAYA

Villa THE SYLVA PATTAYA

Pattaya City, Tailandia
de
$1,30M
;
16
Dejar una solicitud
Dirección Dirección
Opciones Opciones
Descripción Descripción
Medios de comunicación Medios de comunicación
ID: 27395
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Chon Buri
  • Barrio
    Nong Pla Lai
  • Ciudad
    Pattaya City

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    3

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

Villas de lujo rodeadas de naturaleza Pattaya!
Los instaladores están disponibles hasta que se complete la construcción!

La Sylva Pattaya es un proyecto único de Arneja Estates, donde el lujo moderno se combina armoniosamente con la privacidad de la selva tropical. Cada villa está diseñada para aquellos que valoran la privacidad, la estética y la unidad con la naturaleza, ofreciendo un nivel inigualable de confort y diseño.

Características principales de las villas: 5+1 dormitorios (la cabina se transforma en un dormitorio adicional), cocina tailandesa independiente, lavadero, camarera, piscina privada con agua del mar (4.5×9.7 m), terraza con bar y vistas panorámicas, acogedor jardín y áreas de relajación, sistema de casa inteligente, estacionamiento cubierto para 3 coches, videovigilancia y seguridad de la vuelta al reloj

Ubicación ideal:

7 minutos para la Escuela Internacional Francesa
- 15 minutos a la playa de Jomtien;
- 20 minutos a Nong Nooch Garden y Mabprachan Lake;
30 minutos al Festival Central y a la Terminal 21.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.

Localización en el mapa

Pattaya City, Tailandia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Villa Wamdom
Rawai, Tailandia
de
$446,561
Villa The Ozone Campus
Thalang, Tailandia
de
$681,751
Villa The Exclusive sky
Kamala, Tailandia
de
$1,08M
Cabaña THE SCHOLAR DON MUEANG
Bangkok, Tailandia
de
$673,572
Villa Villa s sovremennym dizaynom
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$439,367
Está viendo
Villa THE SYLVA PATTAYA
Pattaya City, Tailandia
de
$1,30M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Villa Bliss Hideaway
Villa Bliss Hideaway
Rawai, Tailandia
de
$506,722
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 350–474 m²
5 objetos inmobiliarios 5
¡entradas a Phuket y regreso como regalo!* Para quién es: Perfectamente adecuado para quienes valoran el lujo y la tranquilidad, así como para inversores que buscan inversiones inmobiliarias rentables con altos rendimientos. Sobre la ubicación: Situada en el corazón de Rawai Beach en Phuke…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Utopia Thalang – 6% Guaranteed – 3 years
Villa Utopia Thalang – 6% Guaranteed – 3 years
Thep Krasatti, Tailandia
de
$136,787
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2022
Número de plantas 1
Área 71 m²
2 objetos inmobiliarios 2
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es adecuado: Adecuado para quienes buscan una combinación de tranquilidad y lujo en la tropical Phuket. Este es el proyecto ideal para residentes a largo plazo, expatriados e inversores que buscan un estilo estético japonés e ingresos garanti…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Botanica Prestige
Villa Botanica Prestige
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,34M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
La combinación perfecta de un diseño clásico y una ubicación privilegiada Situado en el corazón de la zona de Laguna, Phuket. Tras el éxito del diseño característico del popular estilo balinés tropical, el proyecto de villas de lujo de Botanica Luxury Villas se encuentra en la famosa zona …
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Tailandia
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
07.07.2020
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
Mostrar todas las publicaciones