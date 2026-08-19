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Casas de obra nueva en Khao Chi Chan, Tailandia

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Villa Baan Dusit Pattaya
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Khao Chi Chan, Tailandia
de
$153,585
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
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Villa BAAN DUSIT PATTAYA
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Villa BAAN DUSIT PATTAYA
mab fakthxng, Tailandia
de
$136,576
Número de plantas 2
¡Cómoda villa en la zona de la ciudad turística de Pattaya con un entorno ecológico limpio y proximidad a las playas! ¡Excelente opción para inversión! Perfecto tanto para estancias permanentes residencia y alquiler en alquiler! ¡Rendimiento desde el 5%! ¡Cuotas disponibles! ¡Com…
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