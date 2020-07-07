  1. Realting.com
Villa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN

Pattaya City, Tailandia
de
$618,206
;
8
ID: 33046
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/12/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Chon Buri
  • Barrio
    Nong Pla Lai
  • Ciudad
    Pattaya City

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Sobre el complejo

Русский Русский

Villas de lujo con piscina privada en el corazón de Pattaya!
Vida de lujo en una comunidad premium cerrada!

Zensiri Estate es un proyecto exclusivo de 26 villas modernas en el prestigioso distrito de Jomtien. Cada villa combina diseño elegante, privacidad y tecnología avanzada, creando el espacio perfecto para vivir e invertir.

Características principales del proyecto: Cocina europea con isla y cocina tailandesa opcional, baños premium, vestidores, piscina privada 8×4 m (con agua salada), Jacuzzi y paneles solares opción, garaje doble con puertas automáticas, aire acondicionado, carga EV para vehículos eléctricos, seguridad de todo el día y videovigilancia

Ubicación:

- 2,5 km a la playa de Jomtien;
- 900 m a tiendas y mercados;
- 5 km hasta Walking Street;
- Acceso rápido a la carretera de Suhumvit;
- cerca de escuelas internacionales, clubes de golf, restaurantes.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.

Localización en el mapa

Pattaya City, Tailandia

