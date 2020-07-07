Villa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN

Villas de lujo con piscina privada en el corazón de Pattaya!

Vida de lujo en una comunidad premium cerrada!

Zensiri Estate es un proyecto exclusivo de 26 villas modernas en el prestigioso distrito de Jomtien. Cada villa combina diseño elegante, privacidad y tecnología avanzada, creando el espacio perfecto para vivir e invertir.

Características principales del proyecto: Cocina europea con isla y cocina tailandesa opcional, baños premium, vestidores, piscina privada 8×4 m (con agua salada), Jacuzzi y paneles solares opción, garaje doble con puertas automáticas, aire acondicionado, carga EV para vehículos eléctricos, seguridad de todo el día y videovigilancia

Ubicación:

- 2,5 km a la playa de Jomtien;

- 900 m a tiendas y mercados;

- 5 km hasta Walking Street;

- Acceso rápido a la carretera de Suhumvit;

- cerca de escuelas internacionales, clubes de golf, restaurantes.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!

* El coste puede variar dependiendo del curso.