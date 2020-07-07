Villa larelana villa huay yai

Villas modernas de una sola planta con terraza en la azotea!

Elegantes villas de 1 plantas en la zona tranquila de Huai Yai (Pataya) son ideales para unas vacaciones familiares o una inversión con piscina privada y una terraza panorámica.

Villa Larelana fue diseñada con todas las necesidades en mente, combinando orgánicamente funcionalidad con estética. Esta magnífica villa cuenta con un estilo único caracterizado por el diseño minimalista y la atención al detalle. La villa es un refugio ideal para las familias para socializar, relajarse y disfrutar del tiempo juntos, creando un ambiente de felicidad y alegría.

Instalaciones: 3 dormitorios, 4 baños, cocina europea y tailandesa, piscina privada con Jacuzzi, terraza en la azotea, aparcamiento para 2-4 coches, seguridad de la vuelta.

Ubicación: Huai Yai:

- 10 minutos para Dongtan Beach

- 15 minutos a Pattaya Central

- cerca: clubes de golf, restaurantes, SPA

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!

* El coste puede variar dependiendo del curso.