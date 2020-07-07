  1. Realting.com
Villa larelana villa huay yai

Pattaya City, Tailandia
$354,613
16
ID: 27400
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Chon Buri
  • Barrio
    Nong Pla Lai
  • Ciudad
    Pattaya City

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Número de plantas
    Número de plantas
    1

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

Villas modernas de una sola planta con terraza en la azotea!
Elegantes villas de 1 plantas en la zona tranquila de Huai Yai (Pataya) son ideales para unas vacaciones familiares o una inversión con piscina privada y una terraza panorámica.

Villa Larelana fue diseñada con todas las necesidades en mente, combinando orgánicamente funcionalidad con estética. Esta magnífica villa cuenta con un estilo único caracterizado por el diseño minimalista y la atención al detalle. La villa es un refugio ideal para las familias para socializar, relajarse y disfrutar del tiempo juntos, creando un ambiente de felicidad y alegría.

Instalaciones: 3 dormitorios, 4 baños, cocina europea y tailandesa, piscina privada con Jacuzzi, terraza en la azotea, aparcamiento para 2-4 coches, seguridad de la vuelta.

Ubicación: Huai Yai:

- 10 minutos para Dongtan Beach
- 15 minutos a Pattaya Central
- cerca: clubes de golf, restaurantes, SPA

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.

Localización en el mapa

Pattaya City, Tailandia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
