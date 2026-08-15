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Pattaya
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Pattaya City
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Na Chom Thian
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Nong Pla Lai
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Complejo residencial New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
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Complejo residencial New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$118,137
Torre cuenta con impresionantes panoramas de 360 grados del centro de Pattaya, Pattaya Bay, Koh Larn Island y el Golfo de Siam. Estas vistas inigualables pueden ser apreciadas por completo desde la lujosa piscina infinity de la planta 31, así como desde la planta 46 de la piscina de techo so…
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TRANIO
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$495,126
El complejo de calidad construido con atención a cada detalle. Espaciosas salas de estar con techos altos. Ventanas grandes para mucha luz natural con vistas al pintoresco jardín.Característicaspiscina privada con jacuzziestacionamientoseguridad alrededor de la horaInstalaciones y equipos en…
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TRANIO
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Complejo residencial Luxury turnkey apartments in a residential complex with a private beach, Pattaya, Chonburi, Thailand
Complejo residencial Luxury turnkey apartments in a residential complex with a private beach, Pattaya, Chonburi, Thailand
Complejo residencial Luxury turnkey apartments in a residential complex with a private beach, Pattaya, Chonburi, Thailand
Complejo residencial Luxury turnkey apartments in a residential complex with a private beach, Pattaya, Chonburi, Thailand
Complejo residencial Luxury turnkey apartments in a residential complex with a private beach, Pattaya, Chonburi, Thailand
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Pattaya City, Tailandia
de
$2,04M
Elysium Residences desdibuja la línea entre apartamentos atendidos y hoteles premium. Situado en la zona de Pratumnak de Pattaya, Elysium es el sello distintivo de la calidad de vida y oportunidades de inversión lucrativas. El interior cuenta con una elegante selección de accesorios de alta …
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TekceTekce
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
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Complejo residencial
Na Kluea, Tailandia
de
$76,639
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
Área 33–77 m²
7 objetos inmobiliarios 7
Complejo elegante y cómodo, en un estilo tropical para recreación y residencia permanente. Proyecto en la zona norte y respetable de Pattaya - Wongamat. Esta área es conocida por su playa limpia y tranquila, junto a ella se encuentra la obra más hermosa de la arquitectura: el Templo de la Ve…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
32.9 – 49.2
76,639 – 156,116
Apartamentos 2 habitaciones
76.6
212,886
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Geo Estate
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Complejo residencial New complex of furnished apartments with swimming pools, a kids' club and a co-working area, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of furnished apartments with swimming pools, a kids' club and a co-working area, Pattaya, Thailand
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Pattaya City, Tailandia
de
$189,956
La compleja infraestructura:estacionamientoSala de reunioneslobbyspasimulador de golfclub infantiljardín zenco-working areapiscinasjacuzzisalonesgimnasioservicio de conserjeríaseguridad y vigilancia de videoInicio de la construcción - Enero, 2026.Terminación - Febrero, 2029.Instalaciones y e…
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Complejo residencial Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
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Pattaya City, Tailandia
de
$169,743
La residencia cuenta con una piscina de 18 metros de largo con jacuzzi, sauna y baño de vapor, centro de fitness, seguridad alrededor de la hora y CCTV, jardín, aparcamiento cubierto.Instalaciones y equipos en la casa Cocina modernaArmarios empotradosAire acondicionadoUbicación e infraestruc…
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Complejo residencial EMBASSY LIFE
Complejo residencial EMBASSY LIFE
Complejo residencial EMBASSY LIFE
Complejo residencial EMBASSY LIFE
Complejo residencial EMBASSY LIFE
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Complejo residencial EMBASSY LIFE
Pattaya City, Tailandia
de
$99,246
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Número de plantas 24
El comienzo de las ventas de un nuevo proyecto en el corazón de Jomtien - SEASPIRE, que le proporcionará un ingreso estable y una vida cómoda! 500m a Jomtien Beach! Embassy Resort – un complejo residencial de 8 plantas único, le da la oportunidad de convertirse en parte del mundo de prestigi…
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Complejo residencial Residence with swimming pools, gardens and around-the-clock security in the center of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Residence with swimming pools, gardens and around-the-clock security in the center of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Residence with swimming pools, gardens and around-the-clock security in the center of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Residence with swimming pools, gardens and around-the-clock security in the center of Pattaya, Thailand
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Complejo residencial Residence with swimming pools, gardens and around-the-clock security in the center of Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$98,679
Una excelente opción para un condominio acogedor para aquellos que les gusta pasar la temporada de invierno bajo el sol o viajar con su familia.El proyecto, que es un parque residencial independiente en el corazón de Pattaya, de un desarrollador que recibió el premio "Mejor Desarrollador Bou…
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Complejo residencial New complex of apartments with coworking 450 meters from the sea, green area of the city, Pattaya, Chonburi, Thailand
Complejo residencial New complex of apartments with coworking 450 meters from the sea, green area of the city, Pattaya, Chonburi, Thailand
Complejo residencial New complex of apartments with coworking 450 meters from the sea, green area of the city, Pattaya, Chonburi, Thailand
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Pattaya City, Tailandia
de
$194,526
Un nuevo proyecto del único desarrollador finlandés en Pattaya. El complejo consta de 377 apartamentos: 3 edificios, 8 plantas. La infraestructura del proyecto incluye dos piscinas, un espacio de coworking, dos baños (hammam, sauna finlandesa), gimnasio, zona de recreación y estacionamiento.…
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Complejo residencial First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Complejo residencial First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Complejo residencial First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Complejo residencial First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
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Pattaya City, Tailandia
de
$157,392
Inspirado en las olas y curvas de la playa de Wongamat, el edificio es una obra maestra arquitectónica que refleja la belleza natural de la bahía de Wongamat y la creciente metrópoli urbana de la zona. Las líneas rectas urbanas se combinan con curvas elegantes suaves, creando formas y espaci…
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Complejo residencial First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Complejo residencial First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Complejo residencial First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Complejo residencial First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
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Pattaya City, Tailandia
de
$111,013
Un complejo residencial único con un tema japonés de SPA y bienestar en el corazón de Pattaya, a sólo 1 km de las principales atracciones y playas.Se trata de un proyecto de baja altura centrado en el bienestar y un estilo de vida armonioso, entre las comodidades de un SPA de tamaño completo…
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Complejo residencial Complex of villas with a swimming pool, a park and a lake near the beach and a yacht club, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with a swimming pool, a park and a lake near the beach and a yacht club, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with a swimming pool, a park and a lake near the beach and a yacht club, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with a swimming pool, a park and a lake near the beach and a yacht club, Pattaya, Thailand
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Pattaya City, Tailandia
de
$2,62M
Ofrecemos villas con piscinas y jardines. El club de lujo, actividades junto al lago y entretenimiento premium - todo esto trae diversidad y brillo a su vida.CaracterísticasclubpiscinaparquelagoCafébarrestaurantegimnasioco-working areaInstalaciones - 80/20.Ubicación e infraestructura cercana…
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Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
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Pattaya City, Tailandia
de
$169,438
La residencia cuenta con dos piscinas, un jacuzzi, una sauna y un baño de vapor, centros de fitness, un café y un restaurante, un aparcamiento subterráneo, seguridad alrededor de la hora y CCTV.Instalaciones y equipos en la casa Cocinas europeas, armarios y baños completosCalentadores de agu…
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Complejo residencial Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Complejo residencial Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Complejo residencial Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Complejo residencial Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
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Complejo residencial Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$374,004
Ofrecemos apartamentos con vistas al mar.La residencia cuenta con jardines y un parque, zonas de salón, parque infantil y sala de juegos, piscinas y spa, gimnasio.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en la primera línea de Jomtien Beach y a través de la carretera des…
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Complejo residencial Luxury high-rise residence with a water park, a hotel and restaurants, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury high-rise residence with a water park, a hotel and restaurants, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury high-rise residence with a water park, a hotel and restaurants, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury high-rise residence with a water park, a hotel and restaurants, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury high-rise residence with a water park, a hotel and restaurants, Pattaya, Thailand
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Pattaya City, Tailandia
de
$150,920
La residencia cuenta con restaurantes, un club infantil y un parque infantil, una zona de yoga, un aparcamiento de tres niveles y CCTV, un jardín, piscinas y un parque acuático, un gimnasio, una sauna y un baño de vapor, un café, una piscina infinita con cubierta, un hotel y un centro comerc…
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Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
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Pattaya City, Tailandia
de
$146,541
Ofrecemos apartamentos con balcón y vistas panorámicas al mar.La residencia cuenta con sistema de seguridad, aparcamiento subterráneo, piscina, sauna, gimnasio, jardín.Instalaciones y equipos en la casa Cocina modernaArmariosAire acondicionadoUbicación e infraestructura cercana La propiedad …
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Complejo residencial Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
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Pattaya City, Tailandia
de
$129,087
La residencia cuenta con una fuente, una piscina y un jacuzzi, una zona de spa y una sauna, una sala de conferencias, restaurantes, un club infantil y un parque infantil, una sala de juegos, un centro de fitness, un aparcamiento, un jardín ajardinado.Ventajas Ingresos garantizados del 6% en …
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Complejo residencial New complex of villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
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Pattaya City, Tailandia
de
$479,516
El complejo, inspirado en las históricas villas de Bibury en Inglaterra, combina el encanto clásico inglés y el lujo moderno. Los jardines cuidadosamente ajardinados están decorados con piscinas privadas, creando un tranquilo retiro.Característicaspiscina privada con jacuzzijardín privadoest…
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Complejo residencial
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Ban Na Chom Thian, Tailandia
de
$62,767
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
Área 24–102 m²
32 objetos inmobiliarios 32
Un complejo de apartamentos de lujo en la prestigiosa zona bien mantenida de Jomtien en Pattaya con su propia infraestructura y a 300 metros de la playa de arena. El complejo está diseñado al estilo de la Provenza francesa y recrea la atmósfera de un moderno complejo francés en la Costa Azul…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
31.9 – 54.7
81,364 – 143,841
Apartamentos 2 habitaciones
52.1
128,197
Apartamentos 3 habitaciones
86.3 – 101.9
188,590 – 267,408
Estudio
24.2 – 28.9
62,767 – 86,885
Agencia
Geo Estate
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Complejo residencial New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
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Pattaya City, Tailandia
de
$546,471
"Onyx Grand Village" combina lujo, tranquilidad y exquisitaidad. Hermoso acabado y muebles de calidad, piscina privada y exuberantes jardines - todo proporciona el oasis perfecto para la relajación y el refresco.Característicaspiscina privada con jacuzzijardín privadosaunaestacionamiento par…
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Complejo residencial PRISTINE PARK III
Complejo residencial PRISTINE PARK III
Complejo residencial PRISTINE PARK III
Complejo residencial PRISTINE PARK III
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Complejo residencial PRISTINE PARK III
Pattaya City, Tailandia
de
$59,388
Año de construcción 2027
Número de plantas 8
¡Una oportunidad de inversión! Prestigiosos apartamentos en la pintoresca zona de Jomtien!¡Instalación!Distancia a la playa: 1700 m!Los apartamentos están alquilados con acabado, electricidad, muebles completos y electrodomésticos, aire acondicionado, cocina, fontanería.PRISTINE PARK III ofr…
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Complejo residencial SECRET GARDEN
Complejo residencial SECRET GARDEN
Complejo residencial SECRET GARDEN
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Complejo residencial SECRET GARDEN
Pattaya City, Tailandia
de
$116,866
Año de construcción 2027
Número de plantas 8
Ideal para la inversión y residencia a largo plazo! Ingresos del 7%!¡Instalación!Cerca de las famosas playas!Debido a su ubicación, calidad de construcción y nivel de amenidades, un condominio es una excelente oportunidad de inversión con el potencial para aumentar el valor y los ingresos de…
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Complejo residencial Luxury high-rise residence close to beaches, in the heart of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury high-rise residence close to beaches, in the heart of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury high-rise residence close to beaches, in the heart of Pattaya, Thailand
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Pattaya City, Tailandia
de
$120,265
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas.La residencia cuenta con un sistema de seguridad y CCTV, un gimnasio, una sauna y un baño de vapor, un parque infantil, un aparcamiento, una piscina de 240 m2, un jardín, un restaurante y un café.Instalaciones y equipos en la casa Wi-FiMobiliario…
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Complejo residencial New complex of luxury modern villas within an 8-minute drive from an international school, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of luxury modern villas within an 8-minute drive from an international school, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of luxury modern villas within an 8-minute drive from an international school, Pattaya, Thailand
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Pattaya City, Tailandia
de
$613,657
"Reservoir Town" viviendo lujoso y elegante con "Modern Tropical"diseño. Calidad, acogedor y altamente privacidad por 16 villas privilegiadas limitadas. Abrazada por la naturaleza circundante, sombría, espaciosa, cada habitación abierta al hermoso paisaje. Incluye piscina personal y segurida…
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Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
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Pattaya City, Tailandia
de
$360,485
Un proyecto premium de un desarrollador conocido en Pattaya. La residencia es un edificio de 56 plantas con 548 apartamentos. Todos los apartamentos están terminados, con electrodomésticos incorporados, fontanería y aire acondicionado. El complejo cuenta con toda la infraestructura necesaria…
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Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
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Pattaya City, Tailandia
de
$9,66M
El complejo consta de 61 exclusivas villas de 2 plantas (2-4 dormitorios) con vistas panorámicas al Golfo de Tailandia. Estas villas tropicales son una fusión armoniosa de estética tradicional tailandesa y arquitectura contemporánea. Cada casa incluye grandes espacios abiertos, balcones, amp…
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Complejo residencial New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$232,554
Apartamentos de clase empresarial en Jomtien a solo 10 minutos a pie de la playa. El océano a tus pies. El edificio tiene 55 plantas con 1800 unidades, la mayoría de las cuales tienen vistas panorámicas al mar. Hay opciones con uno, dos y tres dormitorios en diferentes modificaciones, así co…
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Complejo residencial Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Complejo residencial Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Complejo residencial Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Complejo residencial Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Complejo residencial Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
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Complejo residencial Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Pattaya City, Tailandia
de
$125,743
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 51
Marina Golden Bay es un complejo que consta de 3 torres de gran altura ( Victoria, Ginebra y Elya ), cada una de las cuales tiene 51 pisos. Ubicado en la carretera principal Tepprazit, entre los distritos de Jomtien y la carretera principal de Sukhumvit, a 5 minutos de la playa! Todos los …
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to an international school, Pattaya, Phuket
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Pattaya City, Tailandia
de
$493,084
El complejo consta de 19 villas de dos plantas con 3-4 habitaciones. Cada casa tiene una piscina, un aparcamiento y un jardín.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en East Pattaya, un barrio sereno y muy codiciado. Una escuela internacional está a sólo 10 minutos
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Complejo residencial SEASPIRE
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Pattaya City, Tailandia
de
$153,182
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 49
El comienzo de las ventas de un nuevo proyecto en el corazón de Jomtien - SEASPIRE, que le proporcionará un ingreso estable y una vida cómoda! ¡Instalaciones disponibles! ¡Primera costa! El precio del apartamento incluye todos los acabados, plomería, decoración, muebles completos y electrodo…
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Complejo residencial RIVIERA SANTA MONICA
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Pattaya City, Tailandia
de
$83,988
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 34
Una oportunidad única de inversión en el corazón de Jomtien es un condominio con impresionantes vistas al mar y infraestructura de primera clase! ¡Regresos previstos de hasta un 8% al año! ¡Instalaciones disponibles! ¡Con mobiliario completo! La Riviera Santa Monica es un condominio moderno …
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Complejo residencial High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
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Pattaya City, Tailandia
de
$157,494
Nuevo complejo residencial de alta altura de lujo en primera línea - a sólo 25 metros de la playa Jomtien. Esta ubicación proporciona un nivel excepcional de comodidad y comodidad. El concepto principal es una combinación de lujo, privacidad y vida urbana en una de las mejores zonas de Patta…
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Complejo residencial Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
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Pattaya City, Tailandia
de
$463,568
Ofrecemos apartamentos amueblados con vistas panorámicas al mar y plazas de aparcamiento.La residencia cuenta con una piscina infinita, una gran terraza en la azotea, un jacuzzi, una sauna, un centro de fitness, un jardín, seguridad alrededor de la hora y CCTV.Instalaciones y equipos en la c…
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Complejo residencial New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
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Complejo residencial New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
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Pattaya City, Tailandia
de
$192,947
Una lujosa residencia en la primera línea del mar con piscinas, lagunas y jardines para descanso y relajación.El complejo consta de 4 edificios de ocho pisos con 264 unidades. Los interiores están dominados por un diseño elegante y sofisticado, tonos naturales y materiales naturales. Hay dif…
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Complejo residencial New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
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Na Kluea, Tailandia
de
$690,295
El proyecto de calidad de "Baan Mae Villa". Villas lujosas y elegantes con diseño "Modern Luxury Nordic". Servicios completos en la gran ubicación. Disfrute de hermosas vistas al jardín desde grandes puertas y ventanas. Zona de estar con techo alto, gran balcón y baños individuales.Caracterí…
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Complejo residencial AQUAROUS
Complejo residencial AQUAROUS
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Pattaya City, Tailandia
de
$181,791
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Una oportunidad única para los inversores: apartamentos de lujo en el corazón de Jomtien con alto rendimiento!Rendimiento de alquiler: hasta 8%¡Instalaciones disponibles!¡Con mobiliario completo!Distancia a la playa: ¡sólo 500 metros!AQUAROUS está diseñado para satisfacer las necesidades de …
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Complejo residencial Low-rise premium residence with swimming pools in the center of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Low-rise premium residence with swimming pools in the center of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Low-rise premium residence with swimming pools in the center of Pattaya, Thailand
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Pattaya City, Tailandia
de
$82,431
La residencia cuenta con piscinas y fuentes, senderos y jardines, aparcamiento subterráneo, restaurantes, tiendas, cafés y un bar en la azotea, sauna, baño de vapor y jacuzzi, un estudio de yoga, un gimnasio, un parque infantil, un sistema de seguridad con CCTV.La residencia consta de 4 edif…
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Complejo residencial Luxury high-rise residence near the beach, in a prestigious area of Pattaya, Thailand
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Pattaya City, Tailandia
de
$92,511
Piscina de 37 metros de largopiscinas infantilesáreas de cubierta solar multinivelAguaclub infantil y un parque infantilsalas de fitnessexuberante jardín tropicalgazeboesgrandes zonas verdestoboganes de agualobbyseguridad alrededor de la horaPiscina infinita de 25 metros de largoUbicación e …
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Complejo residencial New residence with swimming pools, a garden and a spa center, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools, a garden and a spa center, Pattaya, Thailand
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Pattaya City, Tailandia
de
$234,053
Disfrute de un estilo de vida de elegancia en la residencia, donde el lujo se entrelaza con la naturaleza en el corazón del proyecto. Ubicados dentro de espacios verdes encantadores, estas 3 residencias de baja altura redefinen la vida multigeneracional. Debido a que apreciamos profundamente…
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Villa Glory Village
Villa Glory Village
Villa Glory Village
Villa Glory Village
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Villa Glory Village
Pattaya City, Tailandia
de
$357,901
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
El complejo de villa más grande de Pattaya es Glory Village. Un total de aproximadamente 155 villas, cada una con jardín, piscina y un diseño para 3-4 habitaciones.En el territorio del complejo hay un centro médico, dos mini-golfs, un supermercado, un restaurante, un gimnasio y otras comodid…
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Complejo residencial New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
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Pattaya City, Tailandia
de
$385,433
El complejo consta de villas de piscina con inspiración japonesa, donde la filosofía Zen se encuentra con el lujo moderno. Sumérgete en los tranquilos jardines, relajarse junto a la acogedora piscina y disfrutar de espacios diseñados para vivir con estilo.Característicaspiscina privada con j…
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Complejo residencial New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Complejo residencial New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
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Pattaya City, Tailandia
de
$169,912
El nuevo condominio premium más alto en Pattaya con vistas panorámicas al mar se encuentra entre Pratumnak y Jomtien, dos de las zonas más prestigiosas de la ciudad.El complejo cubre más de 2 hectáreas, y el propio edificio se eleva 67 plantas - este es el punto más alto de la ciudad. En tot…
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Complejo residencial New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
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Pattaya City, Tailandia
de
$59,528
Un proyecto moderno con infraestructura rica y una excelente ubicación a poca distancia de Jomtien Beach. Se trata de un complejo tipo laguna, que lo convierte en un lugar ideal tanto para residencia personal como para alquileres a largo plazo. Todas las infraestructuras necesarias y los int…
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Complejo residencial Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
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Pattaya City, Tailandia
de
$83,260
La residencia cuenta con servicio de conserje abd de seguridad alrededor de la hora, centro de fitness, tres piscinas infinitas, jacuzzis, saunas, un restaurante, una gran terraza en la azotea, un aparcamiento.Instalaciones y equipos en la casa Muebles de cocinaArmariosAire acondicionadoUbic…
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Complejo residencial Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
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Pattaya City, Tailandia
de
$123,348
piscina grandepiscinas infantilesáreas de cubierta solar multinivelAguaclub infantil y un parque infantilgimnasio y gimnasio al aire libreexuberante jardín tropicalmiradores y salas de estartoboganes y piscinas de playalobbyseguridad alrededor de la horapiscina infinitaQuedan varias unidades…
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Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
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Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$120,449
El moderno proyecto de lujo con una superficie de 12.480 m2 es un edificio de 50 plantas con un complejo de entretenimiento único en el techo. La residencia cuenta con una amplia gama de apartamentos con impresionantes vistas panorámicas del océano, Pattaya Bay, Koh Larn, Naklua Bay o Jomtie…
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Complejo residencial New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
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Complejo residencial New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$203,247
Aquarous Jomtien Pattaya es un complejo residencial de alta gama situado en Jomtien, Pattaya. El complejo consta de dos edificios de altura (44 y 47 plantas) conectados entre sí. Hay 606 unidades en total, la mayoría de las cuales tienen vistas al Golfo de Tailandia, y 5 locales comerciales.…
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Complejo residencial Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
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Pattaya City, Tailandia
de
$143,534
Un lujoso condominio de altura situado en el centro de la playa de Jomtien. Ofrece a los compradores arquitectura ultra estilo, combinado con características de estilo de vida altamente deseable que le proporcionará todo lo que necesita para aprovechar al máximo este complejo de playa de des…
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to the lake, Pattaya, Phuket
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to the lake, Pattaya, Phuket
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to the lake, Pattaya, Phuket
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to the lake, Pattaya, Phuket
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to the lake, Pattaya, Phuket
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Pattaya City, Tailandia
de
$1,23M
El complejo consta de 16 villas individuales y de dos plantas. Cada casa tiene una piscina, un aparcamiento y un jardín.Terminación - Diciembre, 2025.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en East Pattaya, un barrio sereno y muy codiciado, a poca distancia del lago Mab…
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Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and gardens close to the highways and international schools, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and gardens close to the highways and international schools, Pattaya, Thailand
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Pattaya City, Tailandia
de
$737,005
Las fincas de plantación es un complejo de villas modernas de alta calidad en el estilo tropical. Las casas con varios diseños y zonas de 185 m2 a 224 m2. Se presta especial atención al jardín tropical alrededor de la gran piscina de lujo.Instalaciones y equipos en la casa Muebles de cocina …
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Complejo residencial BREEZE BEACHSIDE
Complejo residencial BREEZE BEACHSIDE
Complejo residencial BREEZE BEACHSIDE
Complejo residencial BREEZE BEACHSIDE
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Complejo residencial BREEZE BEACHSIDE
Bang Sare, Tailandia
de
$82,174
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
¡Una oportunidad de inversión! Apartamentos confortables en la pintoresca zona de Bang Saray Beach. Perfecto para residencia permanente y alquiler! ¡Rendimientos del 7 por ciento!¡La casa está lista para entrar! ¡El apartamento está amueblado!¡Cerca de Bang Saray Beach! Enlaces de transporte…
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Villa CHARIN PATTAYA
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Pattaya City, Tailandia
de
$924,237
Número de plantas 2
oasis escandinavo en el corazón de Tailandia: elegancia, comodidad y atractivo de inversión!¡Instalación! ¡Con mobiliario completo!CHARIN Pattaya es un pueblo premium que combina líneas limpias de diseño escandinavo, funcionalidad y relajación tropical. Amplias villas con acabados de diseño,…
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in a prestigious area, Pattaya, Thailand
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Pattaya City, Tailandia
de
$247,251
Grand Breeze Luxury Pool Villas epitomiza el pináculo de lujo viviendo en East Pattaya. El complejo consta de 6 villas a medida y combina la elegancia moderna con la privacidad sin igual, todo al alcance de los vibrantes servicios de estilo de vida de Pattaya. Cada unidad está diseñada metic…
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
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Pattaya City, Tailandia
de
$431,410
El complejo de calidad construido con atención a cada detalle. Espaciosas salas de estar con techos altos. Ventanas grandes para mucha luz natural con vistas al pintoresco jardín.Característicaspiscina privada con jacuzziestacionamientoseguridad alrededor de la horaInstalaciones y equipos en…
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Complejo residencial New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
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Pattaya City, Tailandia
de
$690,595
"El Arowanyx" lujosas villas de piscina con estilo "Modern Luxury". Elegante elegancia con diseño, pensando en cada detalle de la vida. Diseñado para satisfacer las necesidades de uso en todas las funciones, para conectar la felicidad y el compromiso familiar. Sociedad de calidad y privacida…
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Complejo residencial High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Complejo residencial High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
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Complejo residencial High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
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Pattaya City, Tailandia
de
$190,881
Capped by a champagne-gold roof-top infinity pool and expansive Gulf of Thailand stretching out across the horizon, every day at Edge Central Pattaya will be complete with breezy, sun filled views, whether from the swim pool or your own private terrace.CaracterísticasSalas de vestíbulohabita…
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Edificio de apartamentos PRISTINE PARK III
Edificio de apartamentos PRISTINE PARK III
Edificio de apartamentos PRISTINE PARK III
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Pattaya City, Tailandia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 8
Инвестиционая возможность! Престижные апартаменты в живописном районе Джомтьен!Рассрочка!Расстояние до пляжа: 1700 м!Апартаменты сдаются с отделкой, электрикой, полно меблировкой и бытовой техникой, кондиционенмаминнминннннннминнминннминннннаминыминаминаминаминннннннныминнннннннннннннннннами…
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Complejo residencial New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
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de
$435,345
Villas lujosas y elegantes con diseño "Modern Luxury Nordic". Elegante elegancia con diseño, pensando en cada detalle de la vida. Diseñado para satisfacer las necesidades de uso en todas las funciones, para conectar la felicidad y el compromiso familiar. Sociedad de calidad y privacidad con …
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Complejo residencial Residential complex with a swimming pool and restaurants, 1 minute away from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool and restaurants, 1 minute away from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool and restaurants, 1 minute away from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
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Complejo residencial Residential complex with a swimming pool and restaurants, 1 minute away from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
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Complejo residencial Residential complex with a swimming pool and restaurants, 1 minute away from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$123,039
El complejo ofrece una de las residencias más prestigiosas debido a su apariencia de lujo, servicios premium y un ambiente incomparable.El proyecto ofrece estudios y apartamentos con 1-2 dormitorios. Cada piso tiene una plaza de aparcamiento cubierta.Características:tiendas, cafeterías y res…
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Complejo residencial New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
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Pattaya City, Tailandia
de
$235,116
Apartamentos en el complejo más grande y popular entre los turistas acabados de Jomtien Beach. El edificio tiene 59 plantas con 1644 unidades de diferentes diseños. Hay apartamentos con piscina privada. El complejo cuenta con todo lo necesario para una estancia confortable, incluyendo jardin…
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Complejo residencial High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand
Complejo residencial High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand
Complejo residencial High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand
Complejo residencial High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand
Complejo residencial High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand
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Complejo residencial High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$185,022
El condominio de altura de élite es la encarnación de estilo moderno y lujo en la prestigiosa zona de Pratumnak, a solo 250 metros de la pintoresca playa. El edificio consta de 38 plantas con 342 apartamentos, la mayoría de los cuales tienen vistas panorámicas al mar. Hay apartamentos con 1,…
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Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
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Complejo residencial
Pattaya City, Tailandia
de
$100,953
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 24
Área 32–69 m²
3 objetos inmobiliarios 3
El lujoso complejo premium consta de 24 plantas y se encuentra en la zona de Jomtien, a 800 metros de la mejor playa de la ciudad - Jomtien Beach, lo que le permitirá disfrutar de impresionantes vistas del Golfo de Tailandia y la ciudad, y una infraestructura desarrollada en el nivel 5 * pro…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
32.0
112,201
Apartamentos 2 habitaciones
64.0 – 69.0
221,871 – 258,428
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Geo Estate
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$1,08M
Las lujosas villas de piscina con estilo "Modern Luxury". La proximidad al embalse y la ubicación entre vegetación exuberante crean el ambiente de tranquilidad para cada residencia.Característicaspiscina privada con jacuzziestacionamiento para 4-5 cochesseguridad alrededor de la horagimnasio…
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Complejo residencial New waterfront high-rise residence with a private beach and a swimming pool, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New waterfront high-rise residence with a private beach and a swimming pool, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New waterfront high-rise residence with a private beach and a swimming pool, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New waterfront high-rise residence with a private beach and a swimming pool, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New waterfront high-rise residence with a private beach and a swimming pool, Pattaya, Thailand
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Pattaya City, Tailandia
de
$515,733
Ofrecemos apartamentos con vistas al mar.La residencia cuenta con una playa privada, zonas de salón, una zona de coworking, piscina, jacuzzi, sala de fitness, sala de juegos para niños.Terminación - 4o trimestre de 2024.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en una de …
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Complejo residencial New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
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Complejo residencial New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$137,718
El proyecto cuenta con:Planta bajalobby de estilo hotelero de diseño con una amplia zona cubiertatienda de convenienciagran restaurante con cocina y bardesigner clubhouseparque de perros separadospiscina grandepiscina barsala de estar separadaWi-Fi en todas las zonas comunesseguridad y vigil…
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Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
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Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$73,824
La compleja infraestructura:terreno deportivospasimulador de golfSala de reunionesAparcamiento subterráneolobbytiendascascadaspiscinas de niños con diapositivasjogging tracksalonespaisaje jardínrestaurantegimnasioPiscina de 2 metros de largo con jacuzziparque infantilInicio de la construcció…
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Villa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Villa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Villa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Villa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Villa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
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Villa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Pattaya City, Tailandia
de
$618,206
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Villas de lujo con piscina privada en el corazón de Pattaya!Vida de lujo en una comunidad premium cerrada!Zensiri Estate es un proyecto exclusivo de 26 villas modernas en el prestigioso distrito de Jomtien. Cada villa combina diseño elegante, privacidad y tecnología avanzada, creando el espa…
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Complejo residencial Turnkey apartments in a premium residential complex, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Turnkey apartments in a premium residential complex, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Turnkey apartments in a premium residential complex, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Turnkey apartments in a premium residential complex, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Turnkey apartments in a premium residential complex, Pattaya, Thailand
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Complejo residencial Turnkey apartments in a premium residential complex, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$232,239
El edificio de alta altura de lujo está diseñado para ser único, proporcionar características modernas y sofisticadas con una arquitectura dinámica fuerte que hace que el proyecto sea excepcional entre el horizonte de Pattaya. Más del 77% de las unidades cuentan con vistas directas sin obstá…
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Complejo residencial Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
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Pattaya City, Tailandia
de
$181,630
Un proyecto residencial premium situado en la zona más prestigiosa cerca de Jomtien Beach en Pattaya.El complejo incluirá la piscina más grande de la ciudad con zonas interiores y exteriores, muchas zonas de recreación, una piscina en la azotea con vistas panorámicas, salas de fitness, aparc…
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Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a kids' club and picturesque views, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a kids' club and picturesque views, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a kids' club and picturesque views, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a kids' club and picturesque views, Pattaya, Thailand
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Na Kluea, Tailandia
de
$536,410
Un lujoso condominio de altura en una de las zonas más buscadas de Pratumnak. 275 residencias de lujo totalmente amuebladas permiten a sus propietarios disfrutar de una vida de 5 estrellas, con instalaciones de clase mundial.La compleja infraestructura:jardinesgimnasiolobbypiscinasjacuzzipis…
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Complejo residencial Elite high-rise complex with first-class infrastructure near the beach in Jomtien, Thailand
Complejo residencial Elite high-rise complex with first-class infrastructure near the beach in Jomtien, Thailand
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Pattaya City, Tailandia
de
$123,362
Siente tus espíritus soar mientras los colores deslumbrantes del cielo Jomtien te abrazan en una suave y refrescante brisa marina en cualquiera de las 3 piscinas al aire libre disponibles para su relajación. Sumérgete en la envoltura alrededor del agua salada. Vista piscina en la 6a planta o…
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Complejo residencial Seven Seas Cote d Azur
Complejo residencial Seven Seas Cote d Azur
Complejo residencial Seven Seas Cote d Azur
Complejo residencial Seven Seas Cote d Azur
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Complejo residencial Seven Seas Cote d Azur
Na Chom Thian, Tailandia
de
$63,339
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
Seven Seas Cote d Azur es un proyecto a gran escala al estilo de la mundialmente famosa Riviera francesa. Seven Seas Cote d Azur, ubicado a 180 metros de la playa, equipado para una estancia confortable, cubre un área con un área total de 24.8 hectáreas. Equipamiento del apartamento: - Deco…
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Villa MADCHA LE VILLA
Villa MADCHA LE VILLA
Villa MADCHA LE VILLA
Villa MADCHA LE VILLA
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Villa MADCHA LE VILLA
Pattaya City, Tailandia
de
$521,353
Número de plantas 2
Villas de lujo en el corazón del norte de Pattaya!Madcha Le Villa es un proyecto exclusivo que combina diseño moderno, privacidad y un alto nivel de vida. Cada villa está diseñada con una atención impecable al detalle, ofreciendo espaciosas áreas de recreación, acabados elegantes y tecnologí…
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Complejo residencial City Garden Tower
Complejo residencial City Garden Tower
Complejo residencial City Garden Tower
Complejo residencial City Garden Tower
Complejo residencial City Garden Tower
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Complejo residencial City Garden Tower
Pattaya City, Tailandia
de
$73,242
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 30
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de la …
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Villa larelana villa huay yai
Villa larelana villa huay yai
Villa larelana villa huay yai
Villa larelana villa huay yai
Villa larelana villa huay yai
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Villa larelana villa huay yai
Pattaya City, Tailandia
de
$354,613
Número de plantas 1
Villas modernas de una sola planta con terraza en la azotea!Elegantes villas de 1 plantas en la zona tranquila de Huai Yai (Pataya) son ideales para unas vacaciones familiares o una inversión con piscina privada y una terraza panorámica.Villa Larelana fue diseñada con todas las necesidades e…
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Complejo residencial EDGE
Complejo residencial EDGE
Complejo residencial EDGE
Complejo residencial EDGE
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Pattaya City, Tailandia
de
$137,365
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 31
¡Una inversión inmobiliaria ideal para obtener ingresos permanentes y crecimiento de capital! Apartamentos EDGE en el centro de Pattaya. ¡Rendimiento desde el 7%!¡Cuotas! ¡La casa se alquila!Todos los apartamentos se venden completamente amueblados, con electrodomésticos integrados y fontane…
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Villa Baan Dusit Pattaya
Villa Baan Dusit Pattaya
Villa Baan Dusit Pattaya
Villa Baan Dusit Pattaya
Villa Baan Dusit Pattaya
Khao Chi Chan, Tailandia
de
$153,585
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
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Complejo residencial Arcadia Millennium Tower
Complejo residencial Arcadia Millennium Tower
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Complejo residencial Arcadia Millennium Tower
Pattaya City, Tailandia
de
$86,949
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 46
Arcadia Millennium Tower — es un proyecto de condominio y apartamento ubicado en la parte central de Pattaya. La ubicación en la parte central de la ciudad garantiza la proximidad a toda la infraestructura urbana más popular. También cerca se encuentran los principales centros comerciales de…
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Villa BAAN DUSIT PATTAYA
Villa BAAN DUSIT PATTAYA
Villa BAAN DUSIT PATTAYA
Villa BAAN DUSIT PATTAYA
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mab fakthxng, Tailandia
de
$136,576
Número de plantas 2
¡Cómoda villa en la zona de la ciudad turística de Pattaya con un entorno ecológico limpio y proximidad a las playas! ¡Excelente opción para inversión! Perfecto tanto para estancias permanentes residencia y alquiler en alquiler! ¡Rendimiento desde el 5%! ¡Cuotas disponibles! ¡Com…
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Complejo residencial Laguna Bay 1
Complejo residencial Laguna Bay 1
Complejo residencial Laguna Bay 1
Complejo residencial Laguna Bay 1
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Pattaya City, Tailandia
de
$34,170
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
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Villa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Villa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Villa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
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Pattaya City, Tailandia
de
$618,206
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Villas de lujo con piscina privada en el corazón de Pattaya!Vida de lujo en una comunidad premium cerrada!Zensiri Estate es un proyecto exclusivo de 26 villas modernas en el prestigioso distrito de Jomtien. Cada villa combina diseño elegante, privacidad y tecnología avanzada, creando el espa…
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Complejo residencial JADA BEACH CONDOMINIUM
Complejo residencial JADA BEACH CONDOMINIUM
Complejo residencial JADA BEACH CONDOMINIUM
Complejo residencial JADA BEACH CONDOMINIUM
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Complejo residencial JADA BEACH CONDOMINIUM
Pattaya City, Tailandia
de
$52,975
Número de plantas 8
¡Invierta en un apartamento único ubicado a solo 5 minutos a pie de la playa de Jomtien!El rendimiento del alquiler es del 5%.Cuota posible: 60% al firmar el contrato, el 40 % restante durante 4 años.¡La casa está terminada! ¡Los apartamentos están amueblados! ¡Listo para entrar a vivir!Jada…
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Complejo residencial RIVIERA JOMTIEN
Complejo residencial RIVIERA JOMTIEN
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Pattaya City, Tailandia
de
$107,455
Número de plantas 46
¡Apartamento de lujo en el corazón de Jomtien, Pattaya, con un diseño único y comodidades de clase mundial! ¡Invierta en apartamentos de lujo en Riviera Jomtien del desarrollador Riviera Group, que ofrecen rendimientos de alquiler a partir del 5 %! ¡Playa a 500 m! ¡Los apartamentos …
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Villa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Villa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
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Pattaya City, Tailandia
de
$1,23M
Número de plantas 3
Villas premium exclusivas en el corazón de Pattaya!¡Con mobiliario completo! ¡Instalación!Harmony Hills Villas es un complejo cerrado de sólo 8 villas de lujo con diseños reflexivos, tecnología inteligente y diseño impecable. Amplias residencias combinan privacidad, comodidad y un alto nivel…
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Villa Baan mae residence 69
Villa Baan mae residence 69
Villa Baan mae residence 69
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Villa Baan mae residence 69
Pattaya City, Tailandia
de
$524,358
Número de plantas 2
¡Proyecto Premium en un pueblo cerrado!Siente el epítome de la elegancia suburbana en Baan Mae Residence 69, situado en el tranquilo distrito de Toongklom-Talman 27 en Pattaya. Este proyecto residencial de primera clase combina el encanto de la vida rural con las comodidades de un estilo de …
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Villa SABAI HOME 8
Villa SABAI HOME 8
Villa SABAI HOME 8
Villa SABAI HOME 8
Villa SABAI HOME 8
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Villa SABAI HOME 8
Pattaya City, Tailandia
de
$80,825
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
SABAI HOME 8 Villas en Bang Lamung, Pattaya! ¡Una inversión atractiva en tu futuro! ¡Instalaciones disponibles! ¡Con mobiliario completo!Cada residencia cuenta con un diseño generoso que proporciona comodidad y comodidad para los residentes. Para aquellos que buscan una mezcla armoniosa de t…
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Complejo residencial DREAM
Complejo residencial DREAM
Complejo residencial DREAM
Complejo residencial DREAM
Complejo residencial DREAM
Complejo residencial DREAM
Complejo residencial DREAM
Pattaya City, Tailandia
de
$54,824
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
¡Excelente opción de inversión! ¡Rendimiento desde el 8%! ¡Perfectamente adecuado tanto para residencia permanente como para alquiler! ¡Se proporcionan cuotas muy cómodas sin intereses con un pago inicial mínimo! Lujo apartamento en el prestigioso complejo DREAM, ubicado en una ubic…
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Villa BAAN MAE BIBURY
Villa BAAN MAE BIBURY
Villa BAAN MAE BIBURY
Villa BAAN MAE BIBURY
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Villa BAAN MAE BIBURY
Pattaya City, Tailandia
de
$476,913
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
BAAN MAE BIBURY es un clásico inglés en el corazón de Pattaya!Baan Mae Bibury es una villa exclusiva, inspirada en el encanto de las antiguas fincas inglesas, pero creada para la vida moderna en los trópicos. Aquí, la elegancia clásica se combina con las comodidades de lujo, y la privacidad …
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Complejo residencial D-ECO
Complejo residencial D-ECO
Complejo residencial D-ECO
Complejo residencial D-ECO
Complejo residencial D-ECO
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Complejo residencial D-ECO
Na Kluea, Tailandia
de
$75,545
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
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Complejo residencial
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Complejo residencial
Pattaya City, Tailandia
de
$44,993
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
Área 23–40 m²
6 objetos inmobiliarios 6
El complejo está situado en la zona de Pratumnak en la colina real de Pratumnak, cerca de la residencia de la familia real. El centro de la ciudad, Bali Hai Pier, y la famosa Walking Street están a poca distancia, pero con todo esto, Pratumnak es una zona residencial y siempre es tranquilo y…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
28.8 – 40.2
59,053 – 75,925
Estudio
23.5 – 24.5
44,993 – 46,399
Agencia
Geo Estate
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Complejo residencial Nam Talay Condo
Complejo residencial Nam Talay Condo
Complejo residencial Nam Talay Condo
Complejo residencial Nam Talay Condo
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Complejo residencial Nam Talay Condo
Na Chom Thian, Tailandia
de
$64,087
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 13
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
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Complejo residencial ORIGIN PATTAYA
Complejo residencial ORIGIN PATTAYA
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Complejo residencial ORIGIN PATTAYA
Pattaya City, Tailandia
de
$65,635
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
¡Excelente opción para inversión! ¡Perfecto tanto para residencia permanente como para alquiler! ¡Rendimiento desde 8%! ¡Dada la presencia de una gran cantidad de comodidades de complejos residenciales y una infraestructura desarrollada, esta propiedad es perfecta para alquiler a largo…
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Complejo residencial
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Pattaya City, Tailandia
de
$65,583
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
Área 23–64 m²
18 objetos inmobiliarios 18
Olympus es una nueva forma de vida con restaurantes, cafés y tiendas convenientemente ubicados en un complejo residencial junto con las comodidades que disfrutará y necesitará justo en su puerta.El complejo es un centro para un estilo de vida saludable, con sauna, gimnasio en el techo de cad…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
23.5 – 64.1
69,860 – 113,457
Apartamentos 2 habitaciones
39.1 – 39.2
111,206
Estudio
23.2
65,583
Agencia
Geo Estate
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Villa ENGEL HAUS
Villa ENGEL HAUS
Villa ENGEL HAUS
Villa ENGEL HAUS
Villa ENGEL HAUS
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Villa ENGEL HAUS
Pattaya City, Tailandia
de
$188,972
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Moderno pueblo residencial ENGEL HAUS en la zona de Rong Po!Una opción confiable para la familia, los inversores o aquellos que buscan una vida tranquila a 10 minutos de la ciudad!Algunas de las casas están listas para moverse en 2-3 meses!Infraestructura del pueblo: piscina, gimnasio, parqu…
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Complejo residencial Jomtien Sweet Condotel
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Complejo residencial Jomtien Sweet Condotel
Complejo residencial Jomtien Sweet Condotel
Complejo residencial Jomtien Sweet Condotel
Pattaya City, Tailandia
de
$36,683
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
Apartamento de lujo en el complejo residencial Jomtien Sweet Condotel en el área de Jomtien. El apartamento está hecho en un estilo moderno con cocina equipada y utensilios de cocina, lavadora y nevera. ¡Se proporciona una cuota muy cómoda sin intereses con una primera cuota mínima! EVENT…
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Edificio de apartamentos SECRET GARDEN
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Edificio de apartamentos SECRET GARDEN
Na Kluea, Tailandia
de
$116,866
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 8
¡Perfecto para la inversión y la planificación integral! ¡Dojo 7%! ¡Рассрочка! ¡Вблизи занменитых пляжей! Благодаря своему расположению, качеству строительства у уровню удобств, кондоминиум представляет собой отличную инвестиционную возможность с потенциалом роста стоимости и дохода от ар…
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Complejo residencial COPACABANA CORAL REEF
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Complejo residencial COPACABANA CORAL REEF
Pattaya City, Tailandia
de
$109,689
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 55
Una oportunidad de inversión en el complejo residencial Copacabana Coral Reef Jomtien, ofrece un estilo único de mar, arrecife y coral. ¡Rendimientos del 7%!¡Instalación! ¡El apartamento está amueblado!El edificio está diseñado para que muchos apartamentos ofrezcan vistas al mar, lo que le p…
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Edificio de apartamentos WHALE MARINA CONDOMINIUM
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Edificio de apartamentos WHALE MARINA CONDOMINIUM
Ban Na Chom Thian, Tailandia
de
$63,100
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
⁇ никалВное предло ⁇ ение! АпартаментК на берегу пляха! КомменсаКия перелета и 」омо ⁇ в в открКтии ¦айской квотК, которая сохранит Вам сбере)ения! Whale Marina Condominium — 8то асартаментК в городе К)омтВенна первой линии от пля∞а. Ком сдан, готов к заселени! Великолепннее панорамнне в…
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Complejo residencial AURORA PRATUMNAK
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Pattaya City, Tailandia
de
$68,987
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
Apartamentos en un prestigioso complejo en la colina Pratumnak. ¡Gran opción para inversión! ¡Apto tanto para residencia permanente como para alquiler! ¡Rendimiento desde el 7%!¡La casa está encargada! ¡Los apartamentos están amueblados y listos para entrar a vivir!Aurora Pratumnak — Este ap…
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Complejo residencial s otlichnoy lokaciey v rayone
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Pattaya City, Tailandia
de
$109,130
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 59
Copacabana Beach Jomtien - un rascacielos de 59 pisos en Pattaya con una excelente ubicación en el área de Jomtien. El complejo está ubicado cerca del mar. La característica principal de Copacabana Pattaya – es la oportunidad de comprar un apartamento con piscina privada, piscina en la que …
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