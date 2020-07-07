  1. Realting.com
  4. Villa BAAN MAE BIBURY

Villa BAAN MAE BIBURY

Pattaya City, Tailandia
$476,913
16
ID: 27393
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/8/25

Localización

  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Chon Buri
  • Barrio
    Nong Pla Lai
  • Ciudad
    Pattaya City

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    2025
  • Número de plantas
    2

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
BAAN MAE BIBURY es un clásico inglés en el corazón de Pattaya!

Baan Mae Bibury es una villa exclusiva, inspirada en el encanto de las antiguas fincas inglesas, pero creada para la vida moderna en los trópicos. Aquí, la elegancia clásica se combina con las comodidades de lujo, y la privacidad con la proximidad a las principales atracciones de Pattaya.

Características principales de la villa: piscina privada con Jacuzzi (sistema de sal), terraza en la azotea - un lugar ideal para cenas familiares y descanso nocturno, jardín bien mantenido con zonas de relajación, estacionamiento para 2 coches, seguridad de la jornada completa.

Ubicación ideal:

Thung Klom-Tanman es una zona tranquila sin distancia de la civilización.
5-10 minutos al centro de Pattaya, playas y centros comerciales
- cerca de escuelas internacionales, campos de golf y restaurantes

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.

Localización en el mapa

Pattaya City, Tailandia

