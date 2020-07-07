Villa BAAN MAE BIBURY

BAAN MAE BIBURY es un clásico inglés en el corazón de Pattaya!

Baan Mae Bibury es una villa exclusiva, inspirada en el encanto de las antiguas fincas inglesas, pero creada para la vida moderna en los trópicos. Aquí, la elegancia clásica se combina con las comodidades de lujo, y la privacidad con la proximidad a las principales atracciones de Pattaya.

Características principales de la villa: piscina privada con Jacuzzi (sistema de sal), terraza en la azotea - un lugar ideal para cenas familiares y descanso nocturno, jardín bien mantenido con zonas de relajación, estacionamiento para 2 coches, seguridad de la jornada completa.

Ubicación ideal:

Thung Klom-Tanman es una zona tranquila sin distancia de la civilización.

5-10 minutos al centro de Pattaya, playas y centros comerciales

- cerca de escuelas internacionales, campos de golf y restaurantes

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!

* El coste puede variar dependiendo del curso.