  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Pattaya City
  4. Villa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA

Villa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA

Pattaya City, Tailandia
de
$1,23M
;
13
Dejar una solicitud
Dirección Dirección
Opciones Opciones
Descripción Descripción
Medios de comunicación Medios de comunicación
ID: 27389
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Chon Buri
  • Barrio
    Nong Pla Lai
  • Ciudad
    Pattaya City

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Número de plantas
    Número de plantas
    3

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

Villas premium exclusivas en el corazón de Pattaya!
¡Con mobiliario completo! ¡Instalación!

Harmony Hills Villas es un complejo cerrado de sólo 8 villas de lujo con diseños reflexivos, tecnología inteligente y diseño impecable. Amplias residencias combinan privacidad, comodidad y un alto nivel de vida – ideal para aquellos que aprecian elegancia y funcionalidad.

Características principales de las villas: 3 plantas con ascensor, diseños abiertos, estudio, sala de vinos, sala de estar, piscina privada con vistas a la montaña, sauna, jardín de cielo y terraza junto al agua, amplio hall con bar, casa inteligente (Smart Home) y sistema de seguridad premium, techo solar, EV-charging, cerraduras digitales, sala de personal, 4 plazas de aparcamiento, puerta automática

Ubicación ideal:

- 5 minutos a la autopista;
10 minutos a las playas de Jomtien y Pattaya Central;
Terminal 21, Central Festival, International Schools, Bangkok Hospital
Cerca del Siam Country Club, Phoenix Golf

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.

Localización en el mapa

Pattaya City, Tailandia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Villa Rovana Rhea Villa Phuket
Si Sunthon, Tailandia
de
$1,91M
Villa Villa Qabalah
Si Sunthon, Tailandia
de
$416,334
Villa Botanica Luxury Villas (phase 5)
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$1,45M
Villa Mount Mono
Si Sunthon, Tailandia
de
$1,10M
Villa Ao Yon Beach Villas
Wichit, Tailandia
de
$1,94M
Está viendo
Villa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Pattaya City, Tailandia
de
$1,23M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Villa Urban scapes layan
Villa Urban scapes layan
Choeng Thale, Tailandia
de
$152,298
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Urban Scapes Layan This unique complex of villas, consisting of 2 phases, has access to the general infrastructure of The Momentum area. Villas with urbanistic and minimalist design, infinity pools, and smart home technologies. This is a unique villa complex with its own infrastructure. Urba…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Grand Sea Through Luxury Villas
Villa Grand Sea Through Luxury Villas
Rawai, Tailandia
de
$788,842
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 401–402 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡Boletos de ida y vuelta gratis a Phuket!*Para quién es: El proyecto es ideal para inversores exigentes que prefieren una combinación de lujo, comodidad y una ubicación privilegiada. Es atractivo tanto para residencia permanente como para vacaciones.Acerca de la ubicación: Grand Sea Through …
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Banyan Tree Grand Residences – Lagoon Pool Villas
Villa Banyan Tree Grand Residences – Lagoon Pool Villas
Choeng Thale, Tailandia
de
$2,64M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 414 m²
2 objetos inmobiliarios 2
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es:Banyan Tree Grand Residences – Lagoon Pool Villas son perfectas para quienes buscan un alojamiento lujoso y espacioso en una ubicación privilegiada en Phuket. El proyecto está diseñado para personas exigentes que valoran la comodidad, la p…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Tailandia
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
07.07.2020
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
Mostrar todas las publicaciones