Villa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA

Villas premium exclusivas en el corazón de Pattaya!

¡Con mobiliario completo! ¡Instalación!

Harmony Hills Villas es un complejo cerrado de sólo 8 villas de lujo con diseños reflexivos, tecnología inteligente y diseño impecable. Amplias residencias combinan privacidad, comodidad y un alto nivel de vida – ideal para aquellos que aprecian elegancia y funcionalidad.

Características principales de las villas: 3 plantas con ascensor, diseños abiertos, estudio, sala de vinos, sala de estar, piscina privada con vistas a la montaña, sauna, jardín de cielo y terraza junto al agua, amplio hall con bar, casa inteligente (Smart Home) y sistema de seguridad premium, techo solar, EV-charging, cerraduras digitales, sala de personal, 4 plazas de aparcamiento, puerta automática

Ubicación ideal:

- 5 minutos a la autopista;

10 minutos a las playas de Jomtien y Pattaya Central;

Terminal 21, Central Festival, International Schools, Bangkok Hospital

Cerca del Siam Country Club, Phoenix Golf

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!

* El coste puede variar dependiendo del curso.