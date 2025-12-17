  1. Realting.com
Villa SABAI HOME 8
Pattaya City, Tailandia
de
$80,825
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
¡Villas SABAI HOME 8 en Bang Lamung, Pattaya! ¡Una atractiva inversión en tu futuro! ¡Plan de pago disponible! ¡Completamente amueblado! Cada residencia cuenta con diseños generosos que brindan comodidad y conveniencia a los residentes. Para aquellos que buscan una combinación armoniosa de t…
Dejar una solicitud
Villa ELEMENT
Pattaya City, Tailandia
de
$207,964
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
¡Una oportunidad única para invertir en villas ELEMENT de lujo! ¡Plan de pago a plazos! Descubra la casa de sus sueños en Patta Element. Con una colección de más de 5 diseños de casas diferentes, puedes encontrar fácilmente el perfecto que se adapte a tu estilo único. El proyecto presta aten…
Dejar una solicitud
Villa Villa s originalnym dizaynom
Pattaya City, Tailandia
de
$232,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
NARITA VILLA es un nuevo complejo de villas ubicado en Pattaya. El complejo tiene un diseño moderno en estilo japonés. ¡Jomtien Beach o South Pattaya District están a solo 10-15 minutos! UBICACIÓN: Cerca hay muchos cafés, restaurantes, tiendas, miel. instituciones, escuelas! La vil…
Dejar una solicitud
Villa VILLA ASIATIC PATTAYA
Pattaya City, Tailandia
de
$182,890
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
¡Excelente opción de inversión! ¡Villas con estilo en Pattaya del desarrollador FED PROPERTY! ¡Cuotas!VILLA ASIATIC PATTAYA es una comunidad completamente nueva que ofrece un estilo de vida europeo con un toque asiático en una ubicación ideal. Estilo de vida tailandés: alegre, campo en Europ…
Dejar una solicitud
