  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Pattaya City
  4. Villa LAVENDER VILLA

Villa LAVENDER VILLA

Pattaya City, Tailandia
de
$615,127
;
20
Dejar una solicitud
Dirección Dirección
Opciones Opciones
Descripción Descripción
Medios de comunicación Medios de comunicación
ID: 27398
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Chon Buri
  • Barrio
    Nong Pla Lai
  • Ciudad
    Pattaya City

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

Elite pueblo boutique Lavender Villa en Pattaya!
15 villas exclusivas con piscinas privadas en el estilo de lujo contemporáneo!
Rendimiento de alquiler: ¡7-9% anual!
Los horarios de pago individuales para el Cliente son posibles!
Los muebles y el equipo incorporados están incluidos en el precio!

Instalaciones: techos de 5 metros, vidrieras, cascada junto a la piscina, cocina abierta, muebles incorporados de Miele, sistema de hogar inteligente, paneles solares, sistema de reciclaje de agua, área cerrada con diseño de paisajes, sala de fitness, zona de recepción de invitados (Lobby), autoservicio, Wi-Fi en zonas públicas, sistema de reconocimiento de automóviles por número, oran 24/7 y cámaras de vigilancia.

Ubicación:

2 minutos para escuelas y hospitales internacionales
- 5 minutos para el Festival Central y la Playa Jomtien;
EEC es un área de inversión prometedora.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.

Localización en el mapa

Pattaya City, Tailandia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Villa La Vista Luxury Villas Chalong Bay
Chalong, Tailandia
de
$1,04M
Villa Dareeya villas
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$1,34M
Villa Mono Champaca
Thalang, Tailandia
de
$534,112
Villa Anchan Mountain Breeze
Thep Krasatti, Tailandia
de
$906,868
Villa Canopy Hills Villas
Ban Bang Ku, Tailandia
de
$1,28M
Está viendo
Villa LAVENDER VILLA
Pattaya City, Tailandia
de
$615,127
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Villa Star Silas
Villa Star Silas
Chalong, Tailandia
de
$908,008
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Villa de lujo con 3 habitaciones y una piscina privada en el área de Chalong, Phuket. El complejo Star Silas Villas es un lugar donde puedes disfrutar de la comodidad y el lujo rodeado de una hermosa naturaleza. Cada una de las 16 villas de este complejo único es una combinación armoniosa …
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa THE LAVISH
Villa THE LAVISH
Pattaya City, Tailandia
de
$519,850
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Villas de lujo con piscina en el corazón de Pattaya!LAVISH es un proyecto exclusivo de villas modernas de dos plantas con piscinas privadas, ubicadas en la prestigiosa zona de Pattaya Norte. Cada villa está diseñada para aquellos que aprecian el espacio, la elegancia y la comodidad, ofrecien…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,47M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Hay 10 villas privadas en el territorio protegido, cada una con una piscina individual. La sala de estar total se encuentra en el centro de la villa y combina la sala de estar, el comedor y la cocina. Cuatro habitaciones están adyacentes desde diferentes lados, todas las habitaciones tiene…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Tailandia
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
07.07.2020
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
Mostrar todas las publicaciones