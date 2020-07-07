Villa LAVENDER VILLA

Elite pueblo boutique Lavender Villa en Pattaya!

15 villas exclusivas con piscinas privadas en el estilo de lujo contemporáneo!

Rendimiento de alquiler: ¡7-9% anual!

Los horarios de pago individuales para el Cliente son posibles!

Los muebles y el equipo incorporados están incluidos en el precio!

Instalaciones: techos de 5 metros, vidrieras, cascada junto a la piscina, cocina abierta, muebles incorporados de Miele, sistema de hogar inteligente, paneles solares, sistema de reciclaje de agua, área cerrada con diseño de paisajes, sala de fitness, zona de recepción de invitados (Lobby), autoservicio, Wi-Fi en zonas públicas, sistema de reconocimiento de automóviles por número, oran 24/7 y cámaras de vigilancia.

Ubicación:

2 minutos para escuelas y hospitales internacionales

- 5 minutos para el Festival Central y la Playa Jomtien;

EEC es un área de inversión prometedora.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!

* El coste puede variar dependiendo del curso.