Villa CHARIN PATTAYA

CHARIN Pattaya es un pueblo premium que combina líneas limpias de diseño escandinavo, funcionalidad y relajación tropical. Amplias villas con acabados de diseño, paneles solares y terrazas privadas ofrecen no sólo vivienda, sino un estilo de vida - tranquilo, elegante y ecológico.

Instalaciones del complejo: paneles solares 10 kW, Pent Suite en la segunda planta, zona de fitness, lavandería, zona de trabajo, plazas de aparcamiento + cargador EV, terraza jardín y zona verde.

Ubicación ideal:

A pocos minutos de las playas, restaurantes y entretenimiento de Pattaya, pero un rincón tranquilo y privado rodeado de naturaleza. El acceso rápido a las principales carreteras hace que esta ubicación sea conveniente para vivir y alquilar.

- playas: 10 min - Jomtien, 15 min - Wongamat (la playa del norte de Pattaya);

5-7 minutos - Central Festival Pattaya, Terminal 21, Thepprasit Night Market

Clubes de golf: 10-15 minutos - Siam Country Club, Phoenix Golf

7 min - Hospital de Bangkok Pattaya.

