  2. Tailandia
  3. Pattaya City
  4. Villa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN

Villa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN

de
$618,206
;
8
ID: 27403
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/8/25

Localización

  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Chon Buri
  • Barrio
    Nong Pla Lai
  • Ciudad
    Pattaya City

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

Русский Русский

Villas de lujo con piscina privada en el corazón de Pattaya!
Vida de lujo en una comunidad premium cerrada!

Zensiri Estate es un proyecto exclusivo de 26 villas modernas en el prestigioso distrito de Jomtien. Cada villa combina diseño elegante, privacidad y tecnología avanzada, creando el espacio perfecto para vivir e invertir.

Características principales del proyecto: Cocina europea con isla y cocina tailandesa opcional, baños premium, vestidores, piscina privada 8×4 m (con agua salada), Jacuzzi y paneles solares opción, garaje doble con puertas automáticas, aire acondicionado, carga EV para vehículos eléctricos, seguridad de todo el día y videovigilancia

Ubicación:

- 2,5 km a la playa de Jomtien;
- 900 m a tiendas y mercados;
- 5 km hasta Walking Street;
- Acceso rápido a la carretera de Suhumvit;
- cerca de escuelas internacionales, clubes de golf, restaurantes.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.

Localización en el mapa

