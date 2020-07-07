Villa THE AROWANYX

Elite complejo residencial en el corazón de Pattaya!

Arowanyx es un complejo exclusivo de 18 villas de lujo en la zona tranquila de Nong Prue, combinando privacidad, diseño moderno y tecnología avanzada. Cada villa está diseñada para el máximo confort, con amplias zonas de recreación, piscinas privadas y elegantes interiores en el estilo de Modern Tropical Luxury.

Características principales de las villas: una sala de personal, una piscina privada con jacuzzi (sistema de sal), una terraza con jardín y zonas de relajación, tecnología y seguridad, paneles solares, cableado eléctrico subterráneo, estacionamiento, seguridad de las 24 horas y videovigilancia, jardines públicos y un parque infantil, una zona cerrada con entrada de barrera.

Ubicación ideal:

- 20 minutos a la playa de Jomtien y al centro de Pattaya;

- cerca de la autopista Huai Yai - salida rápida a las carreteras principales;

- cerca de las escuelas internacionales: Tara Pattana International, International School of Chonburi (ISC);

Clubes de golf en 10-15 minutos: Siam Country Club, Phoenix Gold Golf.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!

* El coste puede variar dependiendo del curso.