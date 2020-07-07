  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Pattaya City
  4. Villa THE AROWANYX

Villa THE AROWANYX

Pattaya City, Tailandia
de
$567,388
;
23
Dejar una solicitud
Dirección Dirección
Opciones Opciones
Descripción Descripción
Medios de comunicación Medios de comunicación
ID: 27391
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Chon Buri
  • Barrio
    Nong Pla Lai
  • Ciudad
    Pattaya City

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

Elite complejo residencial en el corazón de Pattaya!

Arowanyx es un complejo exclusivo de 18 villas de lujo en la zona tranquila de Nong Prue, combinando privacidad, diseño moderno y tecnología avanzada. Cada villa está diseñada para el máximo confort, con amplias zonas de recreación, piscinas privadas y elegantes interiores en el estilo de Modern Tropical Luxury.

Características principales de las villas: una sala de personal, una piscina privada con jacuzzi (sistema de sal), una terraza con jardín y zonas de relajación, tecnología y seguridad, paneles solares, cableado eléctrico subterráneo, estacionamiento, seguridad de las 24 horas y videovigilancia, jardines públicos y un parque infantil, una zona cerrada con entrada de barrera.

Ubicación ideal:

- 20 minutos a la playa de Jomtien y al centro de Pattaya;
- cerca de la autopista Huai Yai - salida rápida a las carreteras principales;
- cerca de las escuelas internacionales: Tara Pattana International, International School of Chonburi (ISC);
Clubes de golf en 10-15 minutos: Siam Country Club, Phoenix Gold Golf.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.

Localización en el mapa

Pattaya City, Tailandia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Villa Mouana Breeze Mai Khao
Thalang, Tailandia
de
$650,875
Villa Stella Estate
Choeng Thale, Tailandia
Precio en demanda
Villa The Wynn Phuket
Thalang, Tailandia
de
$818,698
Villa Cendana Villas Layan
Choeng Thale, Tailandia
de
$948,035
Villa Maya
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,40M
Está viendo
Villa THE AROWANYX
Pattaya City, Tailandia
de
$567,388
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Villa Ayana Luxury Villas
Villa Ayana Luxury Villas
Si Sunthon, Tailandia
de
$625,192
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 354–691 m²
11 objetos inmobiliarios 11
¡boletos gratuitos de ida y vuelta a Phuket!* Ideal para: Perfecto para quienes buscan lujo y exclusividad incomparables. Ayana Luxury Villas está diseñado para compradores exigentes que aprecian la comodidad y los beneficios de inversión. Sobre la ubicación: Ubicadas en la pintoresca zona…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa COZY VILLE
Villa COZY VILLE
Pattaya City, Tailandia
de
$71,483
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
¡Una atractiva oportunidad para invertir en acogedoras villas en una prestigiosa zona de Pattaya con altos rendimientos! Crecimiento de precios por año: ¡crecimiento estable del 5 al 10%! ¡Plan de pago a plazos! ¡La casa está terminada! ¡Listo para entrar a vivir! Mobiliario: todas las casas…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Villa Sunrise Valley
Villa Sunrise Valley
Choeng Thale, Tailandia
de
$393,016
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
Área 130–260 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Este proyecto es ideal para quienes buscan una combinación de lujo, privacidad y belleza natural. Una elección perfecta para familias, inversores y conocedores de la vida cómoda en Phuket.Acerca de la ubicación: Sunrise Valley - Phase 3 s…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Tailandia
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
07.07.2020
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
Mostrar todas las publicaciones