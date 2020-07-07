  1. Realting.com
Villa Baan mae residence 69

Pattaya City, Tailandia
$524,358
14
Dirección
Opciones
Descripción
Medios de comunicación
ID: 27399
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Chon Buri
  • Barrio
    Nong Pla Lai
  • Ciudad
    Pattaya City

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Número de plantas
    2
    2

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

¡Proyecto Premium en un pueblo cerrado!

Siente el epítome de la elegancia suburbana en Baan Mae Residence 69, situado en el tranquilo distrito de Toongklom-Talman 27 en Pattaya. Este proyecto residencial de primera clase combina el encanto de la vida rural con las comodidades de un estilo de vida urbano, ofreciendo un entorno idílico para familias y profesionales.

Instalaciones: Las casas tienen tres dormitorios, cuatro baños y modernas zonas de estar de planta abierta con sus propios jardines, una piscina privada. La seguridad y la vigilancia de vídeo también funcionan en el territorio del complejo.

Ubicación:
Situado en una zona tranquila pero accesible de Toongklom-Talman, el proyecto está en una ubicación aislada y central. La zona es famosa por su ambiente tranquilo y hermoso entorno natural, lo que lo convierte en un refugio ideal del bullicio y el bullicio de Pattaya central. Los mercados locales, las escuelas internacionales y las instalaciones médicas están cerca, y las zonas comerciales y playas de Pattaya están a pocos minutos.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.

Localización en el mapa

Pattaya City, Tailandia

