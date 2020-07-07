Villa Baan mae residence 69

¡Proyecto Premium en un pueblo cerrado!

Siente el epítome de la elegancia suburbana en Baan Mae Residence 69, situado en el tranquilo distrito de Toongklom-Talman 27 en Pattaya. Este proyecto residencial de primera clase combina el encanto de la vida rural con las comodidades de un estilo de vida urbano, ofreciendo un entorno idílico para familias y profesionales.

Instalaciones: Las casas tienen tres dormitorios, cuatro baños y modernas zonas de estar de planta abierta con sus propios jardines, una piscina privada. La seguridad y la vigilancia de vídeo también funcionan en el territorio del complejo.

Ubicación:

Situado en una zona tranquila pero accesible de Toongklom-Talman, el proyecto está en una ubicación aislada y central. La zona es famosa por su ambiente tranquilo y hermoso entorno natural, lo que lo convierte en un refugio ideal del bullicio y el bullicio de Pattaya central. Los mercados locales, las escuelas internacionales y las instalaciones médicas están cerca, y las zonas comerciales y playas de Pattaya están a pocos minutos.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!

* El coste puede variar dependiendo del curso.