  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Pattaya City
  4. Villa MADCHA LE VILLA

Villa MADCHA LE VILLA

Pattaya City, Tailandia
de
$521,353
;
30
Dejar una solicitud
Dirección Dirección
Opciones Opciones
Descripción Descripción
Medios de comunicación Medios de comunicación
ID: 27390
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Chon Buri
  • Barrio
    Nong Pla Lai
  • Ciudad
    Pattaya City

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

Villas de lujo en el corazón del norte de Pattaya!

Madcha Le Villa es un proyecto exclusivo que combina diseño moderno, privacidad y un alto nivel de vida. Cada villa está diseñada con una atención impecable al detalle, ofreciendo espaciosas áreas de recreación, acabados elegantes y tecnología avanzada.

Características de la villa: una sala de personal, una piscina privada con un sistema de sal y un jacuzzi, acogedoras terrazas y zonas de relajación, seguridad 24 horas, estacionamiento.

Ubicación ideal:

- prestigiosa zona de Naklua en Pattaya Norte;
- a pocos minutos de las mejores playas con atardeceres pintorescos;
- cerca de centros comerciales, restaurantes, entretenimiento;
Escuelas internacionales e instituciones médicas.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.

Localización en el mapa

Pattaya City, Tailandia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Villa Sunrise Estates – Phase 4
Si Sunthon, Tailandia
de
$281,847
Villa Asherah Phase 3
Thalang, Tailandia
de
$887,767
Villa Fifth Element
Choeng Thale, Tailandia
de
$913,011
Villa Ocean Palms Villas Bangtao
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$437,972
Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Thalang, Tailandia
de
$882,694
Está viendo
Villa MADCHA LE VILLA
Pattaya City, Tailandia
de
$521,353
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Villa KHIRI COLLECTION
Villa KHIRI COLLECTION
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$754,804
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Villa Katalux Beach Villas
Villa Katalux Beach Villas
Karon, Tailandia
de
$1,37M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 6
Área 792–803 m²
5 objetos inmobiliarios 5
¡Billetes de ida y vuelta a Phuket de regalo!*Para quién es: Perfectamente adecuado para compradores exigentes que buscan privacidad y lujo, así como para inversores que buscan un ingreso estable por alquiler.Ubicación: Ubicado a solo 500 metros de la magnífica playa de Kata en la isla de Ph…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Mali Thai Pool Villa
Villa Mali Thai Pool Villa
Karon, Tailandia
de
$584,076
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Tailandia
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
07.07.2020
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
Mostrar todas las publicaciones