Villa MADCHA LE VILLA

Villas de lujo en el corazón del norte de Pattaya!

Madcha Le Villa es un proyecto exclusivo que combina diseño moderno, privacidad y un alto nivel de vida. Cada villa está diseñada con una atención impecable al detalle, ofreciendo espaciosas áreas de recreación, acabados elegantes y tecnología avanzada.

Características de la villa: una sala de personal, una piscina privada con un sistema de sal y un jacuzzi, acogedoras terrazas y zonas de relajación, seguridad 24 horas, estacionamiento.

Ubicación ideal:

- prestigiosa zona de Naklua en Pattaya Norte;

- a pocos minutos de las mejores playas con atardeceres pintorescos;

- cerca de centros comerciales, restaurantes, entretenimiento;

Escuelas internacionales e instituciones médicas.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!

* El coste puede variar dependiendo del curso.