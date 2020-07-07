Villa MADCHA LE VILLA

Villas de lujo en el corazón del norte de Pattaya!
Madcha Le Villa es un proyecto exclusivo que combina diseño moderno, privacidad y un alto nivel de vida. Cada villa está diseñada con una atención impecable al detalle, ofreciendo espaciosas áreas de recreación, acabados elegantes y tecnología avanzada.
Características de la villa: una sala de personal, una piscina privada con un sistema de sal y un jacuzzi, acogedoras terrazas y zonas de relajación, seguridad 24 horas, estacionamiento.
Ubicación ideal:
- prestigiosa zona de Naklua en Pattaya Norte;
- a pocos minutos de las mejores playas con atardeceres pintorescos;
- cerca de centros comerciales, restaurantes, entretenimiento;
Escuelas internacionales e instituciones médicas.
Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.