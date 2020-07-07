Villa CELESTIAL VILLA PATTAYA

¡La armonía nórdica en Pattaya! Villas modernas de una sola planta con piscina!

Villa Celestial es un proyecto exclusivo que combina minimalismo escandinavo, funcionalidad y confort tropical. Villas acogedoras con piscinas privadas se encuentran en la prestigiosa zona de Nong Pru, ofreciendo el equilibrio perfecto entre la tranquilidad de la naturaleza y la disponibilidad de servicios urbanos.

Características principales de las villas: interiores luminosos en el estilo nórdico con materiales naturales, piscina privada con jacuzzi, acogedoras terrazas para la relajación, zona verde alrededor de la villa, entrada barrera y seguridad, estacionamiento conveniente.

Ubicación ideal:

- la zona tranquila de Nong Prue en East Pattaya;

5 minutos a Makro, Terminal 21, mercados

Cerca de escuelas y hospitales internacionales.

* El coste puede variar dependiendo del curso.