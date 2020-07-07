  1. Realting.com
Villa CELESTIAL VILLA PATTAYA

Pattaya City, Tailandia
de
$337,059
;
15
Dirección Dirección
Opciones Opciones
Descripción Descripción
Medios de comunicación Medios de comunicación
ID: 27394
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Chon Buri
  • Barrio
    Nong Pla Lai
  • Ciudad
    Pattaya City

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Número de plantas
    Número de plantas
    1

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

¡La armonía nórdica en Pattaya! Villas modernas de una sola planta con piscina!

Villa Celestial es un proyecto exclusivo que combina minimalismo escandinavo, funcionalidad y confort tropical. Villas acogedoras con piscinas privadas se encuentran en la prestigiosa zona de Nong Pru, ofreciendo el equilibrio perfecto entre la tranquilidad de la naturaleza y la disponibilidad de servicios urbanos.

Características principales de las villas: interiores luminosos en el estilo nórdico con materiales naturales, piscina privada con jacuzzi, acogedoras terrazas para la relajación, zona verde alrededor de la villa, entrada barrera y seguridad, estacionamiento conveniente.

Ubicación ideal:

- la zona tranquila de Nong Prue en East Pattaya;
5 minutos a Makro, Terminal 21, mercados
Cerca de escuelas y hospitales internacionales.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.

Localización en el mapa

Pattaya City, Tailandia

