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Pisos de obra nueva en Rincon de la Victoria, Španjolska

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Barrio residencial Almara Residences
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Barrio residencial Almara Residences
Benagalbon, Španjolska
de
$356,084
New development of spacious, comfortable apartments with carefully considered design, available in 1, 2 and 3-bedroom layouts, as well as exclusive penthouses with private solariums. All set within a contemporary residential complex fully equipped and located just 100 metres from the sea and…
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Barrio residencial Idilia Meraki
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Benagalbon, Španjolska
de
$790,667
Exclusive development of single-family homes with meticulous design, located just 5 minutes from the sea and established areas in Rincón de la Victoria. Its beautiful beaches, proximity to all types of services, and incomparable landscapes make this municipality an exceptional place to live.…
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Barrio residencial Idilia Aire
Barrio residencial Idilia Aire
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Benagalbon, Španjolska
de
$534,695
This modern residential development consists of 55 homes distributed across three elegant buildings, offering 1, 2, and 3-bedroom apartments with pleasant views of the Mediterranean Sea. A project designed for those seeking comfort, location, and quality of life on the Costa del Sol. Ideall…
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Barrio residencial Idilia Terram
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Rincon de la Victoria, Španjolska
de
$540,384
Your new house in Rincón de la Victoria is located on high ground that allows stunning views. The Mediterranean will be your life partner, since all homes enjoy excellent panoramic views of the sea. The studied layout of the buildings ensures excellent guidance in all cases. A consolidated…
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Barrio residencial Victoria Hills
Barrio residencial Victoria Hills
Barrio residencial Victoria Hills
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Barrio residencial Victoria Hills
Benagalbon, Španjolska
de
$455,060
An invitation to live without rushing, surrounded by light, calm and horizon. A project born from design but inspired by emotions: created for those seeking a home with soul, where every detail exudes well-being. It offers 2 and 3-bedroom homes, designed to adapt to different lifestyles. …
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