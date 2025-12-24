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Barrio residencial Idilia Terram

Rincon de la Victoria, Španjolska
de
$540,384
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11
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ID: 38967
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1802889447
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    La Axarquía
  • Ciudad
    Rincon de la Victoria
  • Dirección
    Calle Conchitina

Sobre el complejo

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Your new house in Rincón de la Victoria is located on high ground that allows stunning views. The Mediterranean will be your life partner, since all homes enjoy excellent panoramic views of the sea. The studied layout of the buildings ensures excellent guidance in all cases. A consolidated and perfectly communicated area. This promotion is very well communicated. You will only need 30 minutes to get to Málaga capital, and you will have at your disposal other main roads such as the N-340a. The works advance at a very good rhythm. We already have less so you can enjoy your new home! Your new house in Rincón de la Victoria is also lived from the outside. You can enjoy the pool to take a relaxing bath and forget the stress. If you prefer salt water, the proximity of your new house to the sea will allow you to approach the Mediterranean coast to enjoy a day at the beach. Your new house in Rincón de la Victoria is in a completely consolidated environment. Schools, supermarkets, leisure offers for the whole family and sports centers will be at your disposal. If you like golf, in the vicinity of your home you will enjoy a course with an 18-hole course

Localización en el mapa

Rincon de la Victoria, Španjolska
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Barrio residencial Idilia Terram
Rincon de la Victoria, Španjolska
de
$540,384
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Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
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