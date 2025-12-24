Barrio residencial Victoria Hills

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An invitation to live without rushing, surrounded by light, calm and horizon.
A project born from design but inspired by emotions: created for those seeking a home with soul, where every detail exudes well-being.
It offers 2 and 3-bedroom homes, designed to adapt to different lifestyles.
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