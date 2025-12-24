Barrio residencial Idilia Meraki

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Exclusive development of single-family homes with meticulous design, located just 5 minutes from the sea and established areas in Rincón de la Victoria. Its beautiful beaches, proximity to all types of services, and incomparable landscapes make this municipality an exceptional place to live.
It is situated in a well-connected sector, in an area with a great variety of services: schools, supermarkets, sports centers, and a wide range of leisure options for the whole family, only 30 minutes from the AVE station, Málaga city center, and the airport due to direct access to the A-7 and N-340 roads.
The development consists of 9 semi-detached homes with 3 and 4 bedrooms starting from 117 m² and featuring 64 m² of basement space, with private gardens and spacious terraces, all finished to the highest standards and levels of comfort tailored to 21st-century needs.
Each home is preceded by extensive elevated landscaped areas that allow you to enjoy the outdoors while taking in stunning sea views, all while maintaining your privacy.
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Benagalbon, Španjolska
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