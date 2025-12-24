  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Rincon de la Victoria
  4. Barrio residencial Idilia Meraki

Barrio residencial Idilia Meraki

Benagalbon, Španjolska
de
$790,667
;
11
Dejar una solicitud
ID: 39141
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 477288561
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    La Axarquía
  • Ciudad
    Rincon de la Victoria
  • Pueblo
    Benagalbon
  • Dirección
    Calle Mino

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Exclusive development of single-family homes with meticulous design, located just 5 minutes from the sea and established areas in Rincón de la Victoria. Its beautiful beaches, proximity to all types of services, and incomparable landscapes make this municipality an exceptional place to live. It is situated in a well-connected sector, in an area with a great variety of services: schools, supermarkets, sports centers, and a wide range of leisure options for the whole family, only 30 minutes from the AVE station, Málaga city center, and the airport due to direct access to the A-7 and N-340 roads. The development consists of 9 semi-detached homes with 3 and 4 bedrooms starting from 117 m² and featuring 64 m² of basement space, with private gardens and spacious terraces, all finished to the highest standards and levels of comfort tailored to 21st-century needs. Each home is preceded by extensive elevated landscaped areas that allow you to enjoy the outdoors while taking in stunning sea views, all while maintaining your privacy.

Localización en el mapa

Benagalbon, Španjolska
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Villa Evania Selwo
Resinera Voladilla, Španjolska
de
$4,54M
Barrio residencial La Cala Sunset
Mijas, Španjolska
de
$397,040
Barrio residencial Pure Sun Residences Fase 2
Manilva, Španjolska
de
$452,785
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar en un Proyecto de Lujo en Fuengirola
Fuengirola, Španjolska
de
$628,686
Barrio residencial Artemisa
Fuengirola, Španjolska
de
$419,793
Está viendo
Barrio residencial Idilia Meraki
Benagalbon, Španjolska
de
$790,667
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Tailor Made Villa in Estepona
Barrio residencial Tailor Made Villa in Estepona
Barrio residencial Tailor Made Villa in Estepona
Barrio residencial Tailor Made Villa in Estepona
Barrio residencial Tailor Made Villa in Estepona
Barrio residencial Tailor Made Villa in Estepona
Estepona, Španjolska
de
$1,59M
Customised villa, tailored to the client's wishes, price from plan. A sustainable and energy-efficient luxury detached villa with a unique contemporary design and the finest materials and finishes to ensure optimal functionality and comfort. Floor-to-ceiling windows allow you to enjoy beau…
Agencia
Muse
Dejar una solicitud
Barrio residencial Mimosas Fase II
Barrio residencial Mimosas Fase II
Barrio residencial Mimosas Fase II
Barrio residencial Mimosas Fase II
Barrio residencial Mimosas Fase II
Mostrar todo Barrio residencial Mimosas Fase II
Barrio residencial Mimosas Fase II
Benahavis, Španjolska
de
$2,05M
Enjoy one of the best locations in the entire complex, with breathtaking views of the mountains, Lake Istán, and the coast. The exceptional designs make the most of the location, while providing the utmost comfort with state-of-the-art fixtures and finishes. The construction of the project…
Agencia
Muse
Dejar una solicitud
Barrio residencial Blue Wave
Barrio residencial Blue Wave
Barrio residencial Blue Wave
Barrio residencial Blue Wave
Barrio residencial Blue Wave
Mostrar todo Barrio residencial Blue Wave
Barrio residencial Blue Wave
Manilva, Španjolska
de
$466,436
Promotion of exclusive homes with spacious terraces that rise on the hill, making you feel like the world is at your feet. A residential complex located in Manilva, by the Mediterranean Sea, with a warm climate and a delightful gastronomy. You will find 784 km of Mediterranean coastline, 11…
Agencia
Muse
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Španjolska
Where to Rent Housing in Spain: Comparison of Prices, Incomes, and Cost of Living in Different Cities
24.12.2025
Where to Rent Housing in Spain: Comparison of Prices, Incomes, and Cost of Living in Different Cities
Qué hacer en España en invierno: estaciones de esquí, playas y turismo cultural
18.12.2025
Qué hacer en España en invierno: estaciones de esquí, playas y turismo cultural
¿Dónde comprar un Apartamento barato en España? Las ciudades más baratas con los precios más bajos
28.11.2025
¿Dónde comprar un Apartamento barato en España? Las ciudades más baratas con los precios más bajos
Dónde no comprar propiedades en España: un análisis de las regiones problemáticas
12.11.2025
Dónde no comprar propiedades en España: un análisis de las regiones problemáticas
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
03.07.2025
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
28.11.2024
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
02.09.2024
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
16.08.2024
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
Mostrar todas las publicaciones