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Pisos de obra nueva en Arroyo de la Miel Benalmadena Costa, Španjolska

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Barrio residencial Villa Eco Nordic
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Barrio residencial Villa Eco Nordic
Benalmadena, Španjolska
de
$1,25M
This villa is a two-storey contemporary residence with a basement, designed under the Sismo Building System. The home combines Scandinavian-inspired minimalism with high thermal efficiency, open interior spaces, and panoramic views. The design emphasizes natural light, sustainability, and c…
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Barrio residencial Top Views
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Barrio residencial Top Views
Benalmadena, Španjolska
de
$540,384
Enjoy the best views of the bay from your terrace. We present a residential complex in a booming environment with great projection, surrounded by newly constructed buildings. Each home has been designed with the best orientation and high quality materials, offering an unbeatable opportunit…
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Barrio residencial CASATALAYA RESIDENCES
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Benalmadena, Španjolska
de
$853,237
Elegante complejo boutique de 28 apartamentos en la zona de Torremuelle. Cada vivienda ofrece una experiencia de vida superior, con vistas abiertas al mar, maravillosos jardines y zonas comunes
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TekceTekce
Barrio residencial Marina Golden Bay
Barrio residencial Marina Golden Bay
Barrio residencial Marina Golden Bay
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Benalmadena, Španjolska
de
$1,13M
Located between the towns of Torremolinos and Fuengirola, Benalmadena is just 20 minutes from Malaga airport and is connected to the main areas and attractions of the coast by train and bus services. Rich in attractive beaches, numerous entertainment options and an impressive marina, Benalma…
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Barrio residencial MARINA GOLDEN BAY
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Barrio residencial MARINA GOLDEN BAY
Benalmadena, Španjolska
de
$1,14M
Ubicado en el centro de Benalmádena y junto a su pintoresco puerto, Marina Golden Bay combina ciudad y lujo junto al mar. Este distinguido proyecto incluye 33 apartamentos de uno, dos y tres dormitorios, donde la elegancia se funde con el horizonte
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Barrio residencial Villa Fo Guang Shan - STUPA
Barrio residencial Villa Fo Guang Shan - STUPA
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Barrio residencial Villa Fo Guang Shan - STUPA
Benalmadena, Španjolska
de
$1,97M
We proudly present an intimate three-bedroom en-suite villa designed to capture breathtaking south-facing panoramic views. Contemporary architecture and thoughtful design ensure comfort, privacy and effortless living. The villa opens with an entrance hall featuring bespoke wardrobes and a s…
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Barrio residencial La Roca 2
Barrio residencial La Roca 2
Barrio residencial La Roca 2
Barrio residencial La Roca 2
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Barrio residencial La Roca 2
Benalmadena, Španjolska
de
$1,98M
New Luxury Development on the Costa del Sol! This development features an exclusive contemporary villa located in Santangelo Norte, Benalmádena. Designed to maximize natural light, privacy, and views of the Mediterranean, this 427 m² property, built on a 576 m² lot, offers an unparalleled…
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Barrio residencial Martalia Collection
Barrio residencial Martalia Collection
Barrio residencial Martalia Collection
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Benalmadena, Španjolska
de
$775,877
New development in Benalmádena. 3 and 5 bedroom apartments and penthouses. It comprises 34 homes: 30 with 3 bedrooms and 4 penthouses with 5 bedrooms offering spectacular sea views. The ground floors and penthouses are equipped with private swimming pools. All homes stand out for their supe…
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Barrio residencial Nexus Residences Benalmádena
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Barrio residencial Nexus Residences Benalmádena
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Barrio residencial Nexus Residences Benalmádena
Benalmadena, Španjolska
de
$596,129
There is a place on the Costa del Sol where the sky meets the Mediterranean Sea. The place where you will build unforgettable moments where everyone wants to come back. The Costa del Sol has mountains, culture, tranquility, nature, hidden villages, more than 320 days of sun a year and beach…
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