Barrio residencial MARINA GOLDEN BAY

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Avenida del Puerto Deportivo, 3 Forever Beach Club
Sobre el complejo
Ubicado en el centro de Benalmádena y junto a su pintoresco puerto, Marina Golden Bay combina ciudad y lujo junto al mar. Este distinguido proyecto incluye 33 apartamentos de uno, dos y tres dormitorios, donde la elegancia se funde con el horizonte.
Localización en el mapa
Benalmadena, Španjolska
Cuidado de la salud
Alimentación
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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