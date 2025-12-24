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Barrio residencial MARINA GOLDEN BAY

Benalmadena, Španjolska
de
$1,14M
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ID: 39061
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1505552552
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Pueblo
    Benalmadena
  • Dirección
    Avenida del Puerto Deportivo, 3 Forever Beach Club

Sobre el complejo

Ubicado en el centro de Benalmádena y junto a su pintoresco puerto, Marina Golden Bay combina ciudad y lujo junto al mar. Este distinguido proyecto incluye 33 apartamentos de uno, dos y tres dormitorios, donde la elegancia se funde con el horizonte.

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Benalmadena, Španjolska
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