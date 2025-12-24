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Barrio residencial CASATALAYA RESIDENCES

Benalmadena, Španjolska
de
$853,237
;
12
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ID: 38970
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 782874821
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Pueblo
    Benalmadena

Sobre el complejo

Elegante complejo boutique de 28 apartamentos en la zona de Torremuelle. Cada vivienda ofrece una experiencia de vida superior, con vistas abiertas al mar, maravillosos jardines y zonas comunes.

Localización en el mapa

Benalmadena, Španjolska
Educación
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