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Casas en Venta en Setubal, Portugal

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11 propiedades total found
Villa en Fernao Ferro, Portugal
Villa
Fernao Ferro, Portugal
Dormitorios 3
Área 200 m²
Magnífica casa con 3 dormitorios, piscina y garaje para dos coches, situado en un condominio…
$462,337
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Villa en Carvalhal, Portugal
Villa
Carvalhal, Portugal
Dormitorios 3
Área 200 m²
Villa 200 m2 consta de 3 dormitorios y 3 baños, totalmente amueblado, equipado y listo para …
$686,570
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Villa en Comporta, Portugal
Villa
Comporta, Portugal
Dormitorios 2
Área 190 m²
Villa y nbsp; 190 m2 y nbsp; consta de   de 2 dormitorios y 3 baños, totalmente amueblado, e…
$594,103
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TekceTekce
Casa 1 habitacion en Setubal, Portugal
Casa 1 habitacion
Setubal, Portugal
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Villa de 1 dormitorio con 62 m2 de superficie privada, situada en Authentic Bicas, región de…
$672,873
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Dúplex 1 habitacion en Sesimbra, Portugal
Dúplex 1 habitacion
Sesimbra, Portugal
Dormitorios 1
Área 93 m²
Nuevo apartamento dúplex con 1 dormitorio, superficie total de 93 metros cuadrados, 1 plaza …
$894,025
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Casa 5 habitaciones en Setubal, Portugal
Casa 5 habitaciones
Setubal, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 200 m²
Chalet de 5 dormitorios con una superficie bruta de construcción de 200 m2 y potencial de co…
$4,66M
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Casa 4 habitaciones en Grandola, Portugal
Casa 4 habitaciones
Grandola, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 394 m²
Esta espectacular villa es nueva y se ha preparado para moverse, con toques de lujo, arquite…
$4,43M
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Casa 4 habitaciones en Almada, Portugal
Casa 4 habitaciones
Almada, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Nueva villa con acabados lujosos y modernos de tipología T4 y arquitectura contemporánea. La…
$1,18M
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Villa en Setubal, Portugal
Villa
Setubal, Portugal
Dormitorios 4
Área 176 m²
La villa en construcción se encuentra en el condominio privado Casas de Azeit ã o. La finali…
$716,622
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Dúplex 2 habitaciones en Seixal, Portugal
Dúplex 2 habitaciones
Seixal, Portugal
Dormitorios 2
Área 200 m²
Apartamento de dos niveles con 2 dormitorios, una superficie de 129 m2, con terraza de 65 m2…
$558,272
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Villa 10 habitaciones en Setubal, Portugal
Villa 10 habitaciones
Setubal, Portugal
Habitaciones 10
Área 250 m²
Número de plantas 2
Инвестиционный объект Дом Десять Комнат/ Два Этажа. Локация Шарнека да Капарика / Маржем Су…
$550,194
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Parámetros de las propiedades en Setubal, Portugal

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
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