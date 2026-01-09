Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Obidos
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Obidos, Portugal

villas
10
adosados
3
Casa Borrar
Eliminar
37 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Obidos, Portugal
Casa 3 habitaciones
Obidos, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 185 m²
Casa de 3 dormitorios con 185 m2 de superficie bruta de construcción, piscina privada y jard…
$699,362
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Obidos, Portugal
Casa 3 habitaciones
Obidos, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 185 m²
Casa de 3 dormitorios con 185 m2 de superficie bruta de construcción, piscina privada y jard…
$699,362
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Obidos, Portugal
Casa 5 habitaciones
Obidos, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 310 m²
" villa de 5 dormitorios, 310 m2 (superficie de construcción), jardín, piscina privada y apa…
$1,58M
Dejar una solicitud
NicoleNicole
Casa 3 habitaciones en Obidos, Portugal
Casa 3 habitaciones
Obidos, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 263 m²
Villa de 3 dormitorios con 263 m2 de superficie privada, jardín privado y piscina, y dos pla…
$1,17M
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Obidos, Portugal
Casa 4 habitaciones
Obidos, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Chalet de 4 dormitorios situado en una parcela de 1769 m2, que cubre 250 m2 (zona de constru…
$1,34M
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Obidos, Portugal
Casa 4 habitaciones
Obidos, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Chalet de 4 dormitorios situado en una parcela de 1769 m2, que cubre 250 m2 (zona de constru…
$1,34M
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Casa 3 habitaciones en Obidos, Portugal
Casa 3 habitaciones
Obidos, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
Chalet de 3 dormitorios con 260 m2 (superficie de construcción), con jardín privado y piscin…
$728,353
Dejar una solicitud
Casa 1 habitacion en Obidos, Portugal
Casa 1 habitacion
Obidos, Portugal
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Villa de 1 dormitorio, 75 m2 (construcción bruta), con jardín comunitario y piscina, en la c…
$332,129
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Obidos, Portugal
Casa 4 habitaciones
Obidos, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 296 m²
En construcción villa de 4 dormitorios con 296 m2 de superficie bruta de construcción, pisci…
$3,26M
Dejar una solicitud
CultureCulture
Casa 3 habitaciones en Obidos, Portugal
Casa 3 habitaciones
Obidos, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 263 m²
Villa de 3 dormitorios con 263 m2 de superficie privada, jardín privado y piscina, y dos pla…
$1,17M
Dejar una solicitud
Casa 1 habitacion en Obidos, Portugal
Casa 1 habitacion
Obidos, Portugal
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
1-bedroom villa, 75 sqm (construction gross area), with communal garden and swimming pool, i…
$332,752
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Obidos, Portugal
Casa 5 habitaciones
Obidos, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 310 m²
" villa de 5 dormitorios, 310 m2 (superficie de construcción), jardín, piscina privada y apa…
$1,58M
Dejar una solicitud
Casa 1 habitacion en Obidos, Portugal
Casa 1 habitacion
Obidos, Portugal
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
1-bedroom villa, 75 sqm (construction gross area), with communal garden and swimming pool, i…
$332,752
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Obidos, Portugal
Casa 4 habitaciones
Obidos, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 296 m²
En construcción villa de 4 dormitorios con 296 m2 de superficie bruta de construcción, pisci…
$3,27M
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Obidos, Portugal
Casa 3 habitaciones
Obidos, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 185 m²
Casa de 3 dormitorios con 185 m2 de superficie bruta de construcción, piscina privada y jard…
$698,054
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Obidos, Portugal
Casa 3 habitaciones
Obidos, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
Chalet de 3 dormitorios con 260 m2 (superficie de construcción), con jardín privado y piscin…
$729,718
Dejar una solicitud
Casa 1 habitacion en Obidos, Portugal
Casa 1 habitacion
Obidos, Portugal
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
1-bedroom villa, 75 sqm (construction gross area), with communal garden and swimming pool, i…
$332,752
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Obidos, Portugal
Casa 3 habitaciones
Obidos, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 292 m²
Villa de 3 dormitorios con 292 m2 de superficie bruta de construcción y piscina, situada en …
$1,48M
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Obidos, Portugal
Casa 5 habitaciones
Obidos, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 310 m²
" villa de 5 dormitorios, 310 m2 (superficie de construcción), jardín, piscina privada y apa…
$1,57M
Dejar una solicitud
Casa 1 habitacion en Obidos, Portugal
Casa 1 habitacion
Obidos, Portugal
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
1-bedroom villa, 75 sqm (construction gross area), with communal garden and swimming pool, i…
$332,752
Dejar una solicitud
Casa 1 habitacion en Obidos, Portugal
Casa 1 habitacion
Obidos, Portugal
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Villa de 1 dormitorio, 75 m2 (construcción bruta), con jardín comunitario y piscina, en la c…
$332,129
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Obidos, Portugal
Casa 4 habitaciones
Obidos, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Chalet de 4 dormitorios situado en una parcela de 1769 m2, que cubre 250 m2 (zona de constru…
$1,34M
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Obidos, Portugal
Casa 3 habitaciones
Obidos, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
Chalet de 3 dormitorios con 260 m2 (superficie de construcción), con jardín privado y piscin…
$729,718
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Vau, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Área 145 m²
El complejo de golf recientemente inaugurado se encuentra en el oeste de Portugal. Este es u…
$652,605
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Vau, Portugal
Dúplex 3 habitaciones
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Área 148 m²
Apartamento nuevo y nbsp; Con tres dormitorios con baños, una sala de estar y un comedor y u…
$594,336
Dejar una solicitud
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 2
Área 119 m²
Villa de un piso con 2 dormitorios, 119 metros cuadrados.m, área total urbanizada, y nbsp; u…
$372,917
Dejar una solicitud
Villa en Obidos, Portugal
Villa
Obidos, Portugal
Dormitorios 3
Área 116 m²
Villa 5 minutos de Caldas y Óbidos se encuentra en una parcela de 291 m2.Villa de dos planta…
$419,532
Dejar una solicitud
Villa en Obidos, Portugal
Villa
Obidos, Portugal
Dormitorios 3
Área 146 m²
Vila se encuentra entre los idílicos Obidos medievales y la hermosa ciudad de Caldas da Rain…
$437,012
Dejar una solicitud
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Área 157 m²
La casa se encuentra en una de las zonas más tranquilas de Obidos, Perola da Lagoa.Está en e…
$407,878
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Amoreira, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Amoreira, Portugal
Dormitorios 3
Área 190 m²
Este encantador adosado se encuentra en un condominio en los terrenos de Praia d'el Rey Beac…
$407,878
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir