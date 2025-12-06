Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Almancil, Portugal

Casa 4 habitaciones en Loule, Portugal
Casa 4 habitaciones
Loule, Portugal
Dormitorios 4
Área 732 m²
Villa de 4 dormitorios en Quinta do LagoEsta majestuosa villa en construcción, con 4 dormito…
$14,49M
Villa 3 habitaciones en Loule, Portugal
Villa 3 habitaciones
Loule, Portugal
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 255 m²
Ubicado en una ubicación privilegiada en Vale do Lobo, a poca distancia de la playa, el golf…
$2,89M
Villa 5 habitaciones en Loule, Portugal
Villa 5 habitaciones
Loule, Portugal
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 697 m²
$5,36M
Villa en Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Esta villa de cuatro dormitorios en venta se encuentra en las afueras de Almancil, a pocos m…
$1,82M
Casa 2 habitaciones en Loule, Portugal
Casa 2 habitaciones
Loule, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 141 m²
Villa situada en Vale do Garrão, cerca de la playa y con excelente acceso. La propiedad cue…
$809,045
Villa en Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Dormitorios 5
Área 694 m²
Las residencias Horizon son lo último en vida de lujo: inigualables en su diseño innovador, …
$8,76M
Villa 4 habitaciones en Loule, Portugal
Villa 4 habitaciones
Loule, Portugal
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 410 m²
$4,43M
Villa 6 habitaciones en Loule, Portugal
Villa 6 habitaciones
Loule, Portugal
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
$7,41M
Adosado Adosado 3 habitaciones en Loule, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Loule, Portugal
Dormitorios 3
Área 265 m²
Un impresionante adosado de 3 dormitorios diseñado por Vasco Vieira está situado en un entor…
$2,21M
Villa en Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 546 m²
Esta villa de seis dormitorios en venta se encuentra en una zona tranquila de Almancil, a po…
$2,90M
Villa en Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Villa de 4 dormitorios en la ubicación más exclusiva de Quinta do lago. Ubicada en un callej…
$12,97M
Villa 5 habitaciones en Loule, Portugal
Villa 5 habitaciones
Loule, Portugal
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 372 m²
Número de plantas 3
$1,50M
Adosado Adosado 3 habitaciones en Loule, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Loule, Portugal
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 181 m²
$1,11M
Villa en Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
Número de plantas 2
Esta villa situada cerca de la zona de Vale de Lobo cuenta con 3 dormitorios y 3 baños. El d…
$2,01M
Casa 5 habitaciones en Loule, Portugal
Casa 5 habitaciones
Loule, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 9
Número de plantas 4
Ubicada en el exclusivo complejo turístico de Quinta do Lago, Horizon Villa es el epítome de…
$8,70M
Villa en Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 126 m²
Una villa exclusiva, actualmente en construcción, se terminará a finales de 2024. Este estab…
$1,27M
Casa 4 habitaciones en Loule, Portugal
Casa 4 habitaciones
Loule, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 4
Fantastic semi-detached villa with private pool, located in SunRay Village, a private gated …
$1,03M
Villa en Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Dormitorios 3
Área 357 m²
En una tranquila calle sin salida, esta tradicional pero grandiosa villa está diseñada estra…
$3,18M
Casa 4 habitaciones en Loule, Portugal
Casa 4 habitaciones
Loule, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 8
Número de plantas 4
Nestled in the exclusive resort of Quinta do Lago, Horizon Villa is the epitome of luxury an…
$8,76M
Casa 4 habitaciones en Loule, Portugal
Casa 4 habitaciones
Loule, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Número de plantas 2
Esta fantástica villa se encuentra en una urbanización cerca de Vale do Lobo y a tan solo un…
$2,65M
Villa en Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 362 m²
Número de plantas 2
This stunning 5-bedroom villa is located in the highly desirable area north of Vale do Lobo.…
$3,05M
Villa 4 habitaciones en Loule, Portugal
Villa 4 habitaciones
Loule, Portugal
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 313 m²
$3,59M
Villa en Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Número de plantas 2
Villa con 4 dormitorios y 4 baños, vista al mar, ubicada en la tranquila localidad de Quinta…
$2,79M
