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Casas en Venta en Faro, Portugal

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Villa en Portimao, Portugal
Villa
Portimao, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Descubra esta magnífica villa de tres pisos situada en la prestigiosa zona residencial de Va…
$984,648
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Casa en Lagos, Portugal
Casa
Lagos, Portugal
La altura de la elegancia. Esta excepcional villa enlazada de 2 plantas está en una ubicació…
$2,73M
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Casa 5 habitaciones en Lagoa, Portugal
Casa 5 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 340 m²
Casa digna de una obra de arte, vista al mar en Carvoeiro – LagoaPropiedad estilo marroquí d…
$2,84M
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TekceTekce
Adosado Adosado 3 habitaciones en Luz, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Luz, Portugal
Dormitorios 3
Área 124 m²
Número de plantas 2
Esta villa de 3 dormitorios, situada en una ubicación privilegiada a pocos minutos de la pla…
$620,292
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Villa en Faro, Portugal
Villa
Faro, Portugal
Dormitorios 14
Excepcional Finca para la venta en el Algarve Una rara y distinguida oportunidad de adquirir…
$11,31M
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Villa en Faro, Portugal
Villa
Faro, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 385 m²
Villa de lujo moderna con vistas al mar Porto de Mós, LagosExperimente el lujo costero con e…
$3,11M
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Casa 4 habitaciones en Lagoa, Portugal
Casa 4 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 225 m²
Presentando una villa contemporánea, elegante y de reciente construcción con hermosas vistas…
$2,66M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Ferragudo, Portugal
Adosado Adosado 2 habitaciones
Ferragudo, Portugal
Dormitorios 2
Área 96 m²
Casa adosada de estilo moderno, situada en una zona tranquila, a pocos pasos de Ferragudu, p…
$393,006
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Villa en Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 546 m²
Esta villa de seis dormitorios en venta se encuentra en una zona tranquila de Almancil, a po…
$2,93M
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Villa en Faro, Portugal
Villa
Faro, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 7
Bienvenido a esta Villa, un exquisito retiro que redefine lujo vivir en el prestigioso Monte…
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Casa 3 habitaciones en Luz, Portugal
Casa 3 habitaciones
Luz, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 90 m²
2+1 Dormitorio – EspicheEsta casa adosada de 2+1 dormitorios está situada en una zona reside…
$620,421
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Casa 4 habitaciones en Lagos, Portugal
Casa 4 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 4
Área 385 m²
Villa contemporánea de 4 dormitorios con vistas al mar, piscina infinita y diseño exclusivo …
$3,13M
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Villa en Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Dormitorios 2
Área 220 m²
El primer piso de la villa Mendoeira consta de un hall de entrada con una amplia sala de est…
$2,30M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Vila Nova de Cacela, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Vila Nova de Cacela, Portugal
Dormitorios 3
Área 175 m²
Condominio cerrado con 6 villas T2+2, situado en el centro de Vila Nova de Casela, a 5 minut…
$453,113
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Villa en Algoz, Portugal
Villa
Algoz, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 588 m²
Elegante Silves Villa T5 Combinando Tradición Algarve con Sofisticación ModernaUbicado en el…
$1,60M
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Villa en Boliqueime, Portugal
Villa
Boliqueime, Portugal
Dormitorios 5
Encantadora villa 5 + 1 dormitorio con piscina privada y vistas panorámicas al mar cerca de …
$2,20M
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Casa 4 habitaciones en Alvor, Portugal
Casa 4 habitaciones
Alvor, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 260 m²
Villa de lujo con 4 dormitorios, Alvor, Portimão.Te presentamos una villa realmente impresio…
$4,14M
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Villa en Olhao, Portugal
Villa
Olhao, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 187 m²
Esta villa de dos dormitorios con 9.000m2 de terreno agrícola está en venta en Moncarapacho,…
$1,47M
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Casa en Portimao, Portugal
Casa
Portimao, Portugal
Chalet independiente de una sola planta con una excelente y tranquila ubicación residencial …
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Villa en Tavira, Portugal
Villa
Tavira, Portugal
Dormitorios 3
Área 186 m²
La casa se encuentra a pocos pasos del centro de Santo Estêvão y sus servicios, a 10 minutos…
$508,596
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Casa 3 habitaciones en Moncarapacho, Portugal
Casa 3 habitaciones
Moncarapacho, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 183 m²
Desarrollo de 6 Villas T3 en Fuseta.Estas residencias destacan por su combinación perfecta d…
$1,48M
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Villa en Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 720 m²
Esta villa contemporánea de cinco dormitorios en venta se encuentra en la zona más codiciada…
$5,80M
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Villa en Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Este exclusivo complejo residencial de pequeña escala está situado en el popular Carvoeiro, …
$498,185
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Casa 3 habitaciones en Lagoa, Portugal
Casa 3 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
Villa 3 +1 con piscina – Carvoeiro – LagoaMagnífica villa que combina el encanto del estilo …
$2,71M
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Casa 4 habitaciones en Montenegro, Portugal
Casa 4 habitaciones
Montenegro, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 380 m²
Villa contemporánea de 4 dormitorios con vistas a la laguna del increíble parque natural Ria…
$1,94M
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Casa 5 habitaciones en Montenegro, Portugal
Casa 5 habitaciones
Montenegro, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 243 m²
Lujo, calidad, comodidad y refinamiento, son los adjetivos de esta maravillosa villa.Compues…
$1,65M
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Casa 5 habitaciones en Odiaxere, Portugal
Casa 5 habitaciones
Odiaxere, Portugal
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Área 299 m²
Villa situada en una tranquila zona residencial en las afueras de Lagos. Sus alrededores son…
$2,95M
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Villa en Faro, Portugal
Villa
Faro, Portugal
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 10
Ubicado en el agarre deseable de Vilamoura, esta finca está rodeada de una parcela doble y s…
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Casa en Luz, Portugal
Casa
Luz, Portugal
Situado en el corazón de Praia da Luz, esta impresionante casa unifamiliar ofrece una mezcla…
$1,21M
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Villa en Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
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Área 180 m²
Esta impresionante villa moderna, situada en la exclusiva Marina de Albufeira, se completará…
$2,05M
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