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Casas en Venta en Albufeira, Portugal

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31 propiedad total found
Villa en Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 180 m²
Esta impresionante villa moderna, situada en la exclusiva Marina de Albufeira, se completará…
$2,05M
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Casa 4 habitaciones en Albufeira, Portugal
Casa 4 habitaciones
Albufeira, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 322 m²
Villa de 4 dormitorios, AlbufeiraUna oportunidad única para adquirir una espectacular villa …
$3,49M
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Villa en Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Dormitorios 2
Área 220 m²
El primer piso de la villa Mendoeira consta de un hall de entrada con una amplia sala de est…
$2,31M
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa en Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 524 m²
Esta impresionante villa de cinco dormitorios se encuentra en la zona más codiciada de Albuf…
$2,81M
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Villa en Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 290 m²
Esta impresionante propiedad en venta se encuentra en una zona residencial de Galé, en Albuf…
$1,76M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Albufeira, Portugal
Adosado Adosado 2 habitaciones
Albufeira, Portugal
Dormitorios 2
Área 148 m²
Quinta Dourada se encuentra en las colinas sobre el Albufeira, en el corazón del Algarve, y …
$868,086
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LDV InvestLDV Invest
Dúplex 1 habitacion en Albufeira, Portugal
Dúplex 1 habitacion
Albufeira, Portugal
Dormitorios 1
Área 89 m²
Apartamento de 1 dormitorio con una superficie de 89 metros cuadrados, aparcamiento y 2 terr…
$659,745
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Villa en Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Dormitorios 3
Área 220 m²
Quinta Dourada se encuentra en las colinas sobre el Albufeira, en el corazón del Algarve, y …
$2,31M
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Casa 4 habitaciones en Albufeira, Portugal
Casa 4 habitaciones
Albufeira, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 258 m²
Villa de lujo, en un estilo contemporáneo situado en una ubicación privilegiada de Albufeira…
$3,25M
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Villa en Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Situado en la urbanización madura y bellamente mantenida de Quinta dos Álamos, Guia Albufeir…
$926,038
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Villa en Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 290 m²
Descubra una oportunidad excepcional para poseer una villa contemporánea de nueva construcci…
$1,85M
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Villa en Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 327 m²
Una villa moderna de cuatro dormitorios en venta con piscina privada en Olhos de Água, un en…
$2,05M
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Villa en Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 645 m²
Ubicado en la prestigiosa Marina de Albufeira, esta excepcional villa de cuatro dormitorios …
$3,75M
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Villa en Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 720 m²
Esta villa contemporánea de cinco dormitorios en venta se encuentra en la zona más codiciada…
$5,80M
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Villa en Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Vivienda de inversión de alquiler totalmente reformada en venta en Albufeira – 5 unidades se…
$1,88M
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Villa en Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 290 m²
Descubra esta excepcional villa de 4 dormitorios en venta en Albufeira una moderna casa de l…
$1,92M
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Villa en Paderne, Portugal
Villa
Paderne, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Elegante Villa de 4 dormitorios con piscina, garajes y vistas a la montaña en venta en Pader…
$879,150
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Casa 4 habitaciones en Albufeira, Portugal
Casa 4 habitaciones
Albufeira, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Exceptional luxury villa in the final stages of construction located close to the beach and …
$2,40M
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Casa 3 habitaciones en Ferreiras, Portugal
Casa 3 habitaciones
Ferreiras, Portugal
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 178 m²
$414,792
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Villa en Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 232 m²
Villa contemporánea de lujo, en construcción, ubicada en la zona de Sesmarias, Albufeira ins…
$3,49M
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Villa en Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Dormitorios 3
Área 150 m²
Número de plantas 3
Район роскошных вилл с видом на пристань Албуфейры. Он состоит из домов Т3 и Т4 с совреме…
$1,21M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Albufeira, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Albufeira, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Casa de 3 dormitorios con acabados de alta calidad, insertada en un condominio privado que c…
$468,093
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Villa en Guia, Portugal
Villa
Guia, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 196 m²
Lujosa villa de diseño contemporáneo con acabados de alta calidad, en construcción, cerca de…
$3,70M
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Villa en Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Dormitorios 4
Área 240 m²
Número de plantas 3
This beautiful villa with 5 bedrooms and 3 floors is in good condition, with exterior and in…
$1,01M
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Villa en Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 392 m²
Número de plantas 3
The main villa consists of 6 bedrooms and five bathrooms. With a living and dining room …
$4,47M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Albufeira, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Albufeira, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Casa de 3 dormitorios con acabados de alta calidad, insertada en un condominio privado que c…
$468,093
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Villa en Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Villa moderna en El Puerto Deportivo de Albufeira, a poca distancia de todos los servicios, …
$1,19M
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Villa en Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Villa de lujo en Albufeira. Esta es una gran oportunidad de tener una villa de lujo contem…
$3,43M
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Villa en Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Lujosa Apartamento de habitaciones deois, en exclusivo resort junto al mar, con 52 unidades,…
$718,518
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Ferreiras, Portugal
Adosado Adosado 2 habitaciones
Ferreiras, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 131 m²
Fantásticas villas unifamiliares de tipologías T2 y T3, con generosas zonas, que ofrecen con…
$633,986
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Parámetros de las propiedades en Albufeira, Portugal

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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