Casas en Venta en Oeiras, Portugal

Casa 5 habitaciones en Oeiras, Portugal
Casa 5 habitaciones
Oeiras, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 510 m²
Chalet de 5 dormitorios con estudio, con un total de 510 m2 de superficie bruta de construcc…
$2,28M
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Oeiras, Portugal
Casa 5 habitaciones
Oeiras, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 246 m²
Villa contemporánea de 5 dormitorios con 246 m2 de superficie bruta de construcción, situada…
$1,46M
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Oeiras, Portugal
Casa 5 habitaciones
Oeiras, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 246 m²
Villa contemporánea de 5 dormitorios con 246 m2 de superficie bruta de construcción, situada…
$1,46M
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Oeiras, Portugal
Casa 5 habitaciones
Oeiras, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 510 m²
Chalet de 5 dormitorios con estudio, con un total de 510 m2 de superficie bruta de construcc…
$2,28M
Dejar una solicitud
Villa en Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 250 m²
Esta gran villa de 4 dormitorios se encuentra en una parcela de 433 m2 y tiene 3 plantas. La…
$2,21M
Dejar una solicitud
Villa en Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Dormitorios 4
Área 227 m²
Villa 4 Triplex - Dormitorio con una superficie de 227 m ², con plazas de aparcamiento 4, ba…
$1,87M
Dejar una solicitud
Villa en Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 185 m²
Condominio privado, con villas de lujo de dos niveles T4, con una zona gourmet, piscina priv…
$1,62M
Dejar una solicitud
Villa en Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 239 m²
Esta gran villa con 4 dormitorios se encuentra en una parcela de 388 m2 y tiene 3 plantas. L…
$2,15M
Dejar una solicitud
Villa en Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 185 m²
Condominio privado, con villas de lujo de dos niveles T4, con una zona gourmet, piscina priv…
$1,62M
Dejar una solicitud
Villa en Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 185 m²
Condominio privado, con villas de lujo de dos niveles T4, con una zona gourmet, piscina priv…
$1,60M
Dejar una solicitud
Villa en Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 239 m²
Esta gran villa de 4 dormitorios se encuentra en una parcela de 386 m2 y tiene 3 plantas. La…
$2,15M
Dejar una solicitud
Villa en Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 185 m²
Condominio privado, con villas de lujo de dos niveles T4, con una zona gourmet, piscina priv…
$1,57M
Dejar una solicitud
Villa en Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 250 m²
Esta gran villa con 4 dormitorios se encuentra en una parcela de 460 metros cuadrados y tien…
$2,27M
Dejar una solicitud
Villa en Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 185 m²
Condominio privado, con villas de lujo de dos niveles T4, con una zona gourmet, piscina priv…
$1,62M
Dejar una solicitud
Villa en Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 185 m²
Condominio privado, con villas de lujo de dos niveles T4, con una zona gourmet, piscina priv…
$1,56M
Dejar una solicitud
Villa en Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 185 m²
Condominio privado, con villas de lujo de dos niveles T4, con una zona gourmet, piscina priv…
$1,58M
Dejar una solicitud
Villa en Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 227 m²
Esta gran villa de 4 dormitorios se encuentra en una parcela de 414 m2 y tiene 3 plantas. La…
$1,86M
Dejar una solicitud
Villa en Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Dormitorios 4
Área 185 m²
Villa con 4 dormitorios, nuevo, 185 metros cuadrados, superficie exterior total de 256 m2, u…
$1,58M
Dejar una solicitud
Castillo 10 habitaciones en Oeiras, Portugal
Castillo 10 habitaciones
Oeiras, Portugal
Habitaciones 10
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 500 m²
Número de plantas 3
Se puede escuchar un pedazo de historia portuguesa! La Quinta do Rel & oacute; gio data del …
$12,51M
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Oeiras, Portugal
Casa 4 habitaciones
Oeiras, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 370 m²
Casa de 370 m2 en terreno de 1.140 m2, construida en 2005, líneas modernas, en muy buen esta…
$2,18M
Dejar una solicitud
