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Casas en Venta en Lagoa, Portugal

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Lagoa e Carvoeiro
48
Carvoeiro
28
Estombar e Parchal
10
Estombar
8
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66 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Lagoa, Portugal
Casa 5 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 340 m²
Casa digna de una obra de arte, vista al mar en Carvoeiro – LagoaPropiedad estilo marroquí d…
$2,84M
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Casa 4 habitaciones en Lagoa, Portugal
Casa 4 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 225 m²
Presentando una villa contemporánea, elegante y de reciente construcción con hermosas vistas…
$2,66M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Ferragudo, Portugal
Adosado Adosado 2 habitaciones
Ferragudo, Portugal
Dormitorios 2
Área 96 m²
Casa adosada de estilo moderno, situada en una zona tranquila, a pocos pasos de Ferragudu, p…
$393,006
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Este exclusivo complejo residencial de pequeña escala está situado en el popular Carvoeiro, …
$498,185
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Casa 3 habitaciones en Lagoa, Portugal
Casa 3 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
Villa 3 +1 con piscina – Carvoeiro – LagoaMagnífica villa que combina el encanto del estilo …
$2,71M
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Casa 4 habitaciones en Lagoa, Portugal
Casa 4 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Villa T4, Carvoeiro, Algarve.Ven a explorar esta casa tradicional en una zona residencial en…
$797,684
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Villa en Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 2
Área 104 m²
Nueva villa con 2 dormitorios, superficie total de 109 metros cuadrados, aparcamiento, jardí…
$450,801
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Casa 5 habitaciones en Lagoa, Portugal
Casa 5 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 325 m²
Magnífica villa de 5 dormitorios con impresionantes vistas al campo de golf y paisaje circun…
$2,35M
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Casa 6 habitaciones en Carvoeiro, Portugal
Casa 6 habitaciones
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 235 m²
Excelente Villa en Carvoeiro, Lagoa.Una moderna Villa de seis dormitorios, situada en una zo…
$2,12M
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Casa 4 habitaciones en Lagoa, Portugal
Casa 4 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 252 m²
Encantadora villa en Lagoa – Elegancia y comodidad en cada detalleSituado en una tranquila z…
$2,56M
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Villa en Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Este exclusivo complejo residencial de pequeña escala está situado en el popular Carvoeiro, …
$550,934
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Villa en Estombar, Portugal
Villa
Estombar, Portugal
Dormitorios 4
Área 170 m²
En Portugal, en el Algarve, en la zona de Lagoa, cerca del campo de golf Gramacho y las herm…
$554,832
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Casa 2 habitaciones en Lagoa, Portugal
Casa 2 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 110 m²
Villa 2 Dormitorios – Carvoeiro – LagoaPresentamos esta magnífica villa pareada de dos plant…
$613,921
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Casa 3 habitaciones en Lagoa, Portugal
Casa 3 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 166 m²
Villa de 3 dormitorios con piscina y garaje – Carvoeiro – LagoaDescubra esta villa de 3 dorm…
$1,06M
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Dúplex 1 habitacion en Parchal, Portugal
Dúplex 1 habitacion
Parchal, Portugal
Dormitorios 1
Área 93 m²
Apartamento de 2 plantas con 1 dormitorio en el complejo de élite Residencias Gramacho. El a…
$299,667
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Villa en Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 297 m²
Una obra maestra de lujo moderno con vistas impresionantesDisfrute en el epítome de la sofis…
$1,58M
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Casa 3 habitaciones en Estombar, Portugal
Casa 3 habitaciones
Estombar, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 210 m²
Villa moderna de 3+2 dormitorios en Estômbar, LagoaPresentamos con orgullo esta magnífica vi…
$4,37M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Lagoa, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 3
Área 140 m²
Vale de Milho Village es   proyecto de inversión y laquo; llave en mano y raquo; con 32 casa…
$733,996
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Casa 5 habitaciones en Porches, Portugal
Casa 5 habitaciones
Porches, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 324 m²
Villa contemporánea de lujo con vistas al mar – PorchesVilla de lujo con impresionantes vist…
$5,79M
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Casa 5 habitaciones en Lagoa, Portugal
Casa 5 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 200 m²
Una maravillosa villa de estilo contemporáneo de 3 plantas compuesta por un sótano, una plan…
$3,17M
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Casa 4 habitaciones en Lagoa, Portugal
Casa 4 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 250 m²
Villa de lujo de 4 dormitorios, Carvoeiro.Villa de lujo única situada en uno de los lugares …
$3,13M
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Casa 4 habitaciones en Lagoa, Portugal
Casa 4 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 280 m²
Villa de 4 dormitorios con impresionantes vistas al mar – Carvoeiro.Esta villa de estilo con…
$2,13M
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Casa 3 habitaciones en Lagoa, Portugal
Casa 3 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 427 m²
Villa 3 dormitorios con piscina – CarvoeiroExcelente oportunidad de comprar una hermosa y de…
$2,30M
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Villa en Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
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Nº de cuartos de baño 2
Área 215 m²
Villa en planta baja a 5 minutos del centro del pueblo de Carvoeiro y sus playas, con excele…
$1,58M
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Villa en Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Situado a dos minutos de las impresionantes playas de Carvoeiro, este exclusivo condominio p…
$498,185
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Villa en Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 102 m²
Ubicado en la encantadora ciudad costera de Carveiro, esta hermosa propiedad tiene un encant…
$1,41M
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Casa 2 habitaciones en Lagoa, Portugal
Casa 2 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 110 m²
Villa 2 Dormitorios – Carvoeiro – LagoaPresentamos esta magnífica villa pareada de dos plant…
$619,830
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Casa 4 habitaciones en Estombar, Portugal
Casa 4 habitaciones
Estombar, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 172 m²
Casa con Panoramic Vistas sobre el río Arade.Ven a descubrir esta excepcional villa de tres …
$839,045
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Casa 4 habitaciones en Lagoa, Portugal
Casa 4 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 370 m²
Un verdadero oasis de lujo en la frontera del mar, una residencia palaciega que ofrece armon…
$6,50M
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Casa 3 habitaciones en Lagoa, Portugal
Casa 3 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 165 m²
Casa independiente, situada en una ubicación privilegiada en la zona de Alfanzina.La planta …
$1,77M
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Tipos de propiedades en Lagoa

villas

Parámetros de las propiedades en Lagoa, Portugal

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
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