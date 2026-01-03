Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Odiaxere
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Odiaxere, Portugal

9 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Odiaxere, Portugal
Casa 5 habitaciones
Odiaxere, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 299 m²
Villa situada en una tranquila zona residencial en las afueras de Lagos. Sus alrededores son…
$2,89M
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Odiaxere, Portugal
Casa 3 habitaciones
Odiaxere, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 198 m²
Propiedades recientemente renovadas situadas en una de las localidades más buscadas de Lagos…
$1,44M
Dejar una solicitud
Villa en Odiaxere, Portugal
Villa
Odiaxere, Portugal
Dormitorios 4
Área 400 m²
Una rara oportunidad de tener una villa moderna de un piso diseñada por uno de los arquitect…
$1,80M
Dejar una solicitud
