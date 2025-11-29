Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Tavira, Portugal

14 propiedades total found
Villa en Tavira, Portugal
Villa
Tavira, Portugal
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 440 m²
Esta villa de seis dormitorios en venta está enclavada en el corazón de Tavira y combina sin…
$2,14M
Casa 3 habitaciones en Tavira, Portugal
Casa 3 habitaciones
Tavira, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 193 m²
Casa con terreno de 4590m2 y garaje de 100m2.Compuesto por dos plantas:En la planta baja tie…
$1,35M
Casa 3 habitaciones en Tavira, Portugal
Casa 3 habitaciones
Tavira, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 193 m²
Casa con terreno de 4590m2 y garaje de 100m2.Compuesto por dos plantas:En la planta baja tie…
$1,35M
Villa en Tavira, Portugal
Villa
Tavira, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Número de plantas 2
A timeless luxury and truly unique estate located in Luz de Tavira, very close to the Bohemi…
$4,36M
Dejar una solicitud
Villa en Tavira, Portugal
Villa
Tavira, Portugal
Dormitorios 3
Área 186 m²
La casa se encuentra a pocos pasos del centro de Santo Estêvão y sus servicios, a 10 minutos…
$510,247
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Tavira, Portugal

