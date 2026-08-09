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Casas en Venta en Portimao, Portugal

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Mexilhoeira Grande
7
Alvor
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32 propiedades total found
Villa en Portimao, Portugal
Villa
Portimao, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Descubra esta magnífica villa de tres pisos situada en la prestigiosa zona residencial de Va…
$984,648
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Casa 4 habitaciones en Alvor, Portugal
Casa 4 habitaciones
Alvor, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 260 m²
Villa de lujo con 4 dormitorios, Alvor, Portimão.Te presentamos una villa realmente impresio…
$4,14M
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Casa en Portimao, Portugal
Casa
Portimao, Portugal
Chalet independiente de una sola planta con una excelente y tranquila ubicación residencial …
$1,11M
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TekceTekce
Casa 3 habitaciones en Mexilhoeira Grande, Portugal
Casa 3 habitaciones
Mexilhoeira Grande, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 174 m²
Villa contemporánea de una sola habitación bajo construcción – Primera ubicaciónNos complace…
$1,15M
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Villa en Portimao, Portugal
Villa
Portimao, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 218 m²
Experiencia refinada Algarve viviendo en esta sofisticada villa de 4 dormitorios en suite, p…
$1,15M
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Casa de campo en Portimao, Portugal
Casa de campo
Portimao, Portugal
Situado en la encantadora ciudad de Portimão, esta hermosa propiedad está esperando a su nue…
$371,670
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Villa en Portimao, Portugal
Villa
Portimao, Portugal
Esta encantadora villa de lujo está disponible para alquiler anual & , está en una excelente…
$1,965
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Casa en Alvor, Portugal
Casa
Alvor, Portugal
Villa situada en una zona muy tranquila en las afueras de Alvor, en una parcela de 1070m2, e…
$3,98M
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Villa en Alvor, Portugal
Villa
Alvor, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 575 m²
Esta notable villa de cuatro dormitorios en venta se encuentra en una ubicación privilegiada…
$4,10M
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Villa en Mexilhoeira Grande, Portugal
Villa
Mexilhoeira Grande, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 146 m²
Esta villa de tres dormitorios en venta se encuentra en Mexilhoeira Grande, enclavada en un …
$931,899
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Villa en Mexilhoeira Grande, Portugal
Villa
Mexilhoeira Grande, Portugal
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 330 m²
Esta magnífica villa de siete dormitorios está situada en el encantador pueblo de Mexilhoeir…
$3,16M
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Casa 3 habitaciones en Mexilhoeira Grande, Portugal
Casa 3 habitaciones
Mexilhoeira Grande, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Villa de 3 dormitorios de Arquitectura Moderna en la Urbanización Monte Canelas, Mexilhoeira…
$1,12M
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Villa en Mexilhoeira Grande, Portugal
Villa
Mexilhoeira Grande, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 143 m²
Esta villa de tres dormitorios en venta se encuentra en Mexilhoeira Grande, enclavada en un …
$1,01M
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Casa en Portimao, Portugal
Casa
Portimao, Portugal
Una oportunidad única en el corazón de Portimão situado en el centro histórico de la ciudad.…
$2,04M
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Villa 3 habitaciones en Portimao, Portugal
Villa 3 habitaciones
Portimao, Portugal
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
$865,542
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Villa 3 habitaciones en Portimao, Portugal
Villa 3 habitaciones
Portimao, Portugal
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
$589,222
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Villa 3 habitaciones en Portimao, Portugal
Villa 3 habitaciones
Portimao, Portugal
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
$586,155
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Villa 3 habitaciones en Portimao, Portugal
Villa 3 habitaciones
Portimao, Portugal
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
$681,146
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Mexilhoeira Grande, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Mexilhoeira Grande, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 148 m²
En una zona residencial en expansión en Mexilhoeira Grande encontramos este chalet en inicio…
$729,084
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Villa 3 habitaciones en Portimao, Portugal
Villa 3 habitaciones
Portimao, Portugal
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
$681,146
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Villa en Alvor, Portugal
Villa
Alvor, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Número de plantas 3
This villa is located in a very quiet residential area, in a cul-de-sac. On the ground f…
$1,23M
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Villa 3 habitaciones en Portimao, Portugal
Villa 3 habitaciones
Portimao, Portugal
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
$725,848
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Mexilhoeira Grande, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Mexilhoeira Grande, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 147 m²
En una zona residencial en expansión en Mexilhoeira Grande encontramos este chalet en inicio…
$729,084
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Villa 3 habitaciones en Portimao, Portugal
Villa 3 habitaciones
Portimao, Portugal
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
$669,971
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Villa 3 habitaciones en Portimao, Portugal
Villa 3 habitaciones
Portimao, Portugal
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
$692,322
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Villa 3 habitaciones en Portimao, Portugal
Villa 3 habitaciones
Portimao, Portugal
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
$714,673
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Villa 3 habitaciones en Portimao, Portugal
Villa 3 habitaciones
Portimao, Portugal
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
$703,497
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Villa 3 habitaciones en Portimao, Portugal
Villa 3 habitaciones
Portimao, Portugal
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
$722,757
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Villa 3 habitaciones en Portimao, Portugal
Villa 3 habitaciones
Portimao, Portugal
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
$658,795
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Villa 3 habitaciones en Portimao, Portugal
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Portimao, Portugal
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
$583,658
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