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Casas en Venta en Castro Marim, Portugal

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53 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Castro Marim, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 3
Área 217 m²
El proyecto Verde Lago Resort ofrece   un rendimiento mínimo garantizado de hasta el 5% anua…
$866,925
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 4
Área 552 m²
El proyecto Verde Lago Resort ofrece   un rendimiento mínimo garantizado de hasta el 5% anua…
$1,79M
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Casa 3 habitaciones en Castro Marim, Portugal
Casa 3 habitaciones
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 210 m²
Villa de 3+2 dormitorios con piscina, totalmente amueblada y equipada, en una zona pacífica …
$738,596
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 192 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$511,241
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 192 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$522,860
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$540,289
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 192 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$502,527
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 192 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$522,860
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 192 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$511,241
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 192 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$522,860
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$540,289
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 192 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$502,527
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 192 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$502,527
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$540,289
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Casa 3 habitaciones en Castro Marim, Portugal
Casa 3 habitaciones
Castro Marim, Portugal
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 192 m²
Número de plantas 2
Villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, uno de los lugares más bell…
$455,906
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$540,289
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$590,832
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$551,908
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$590,832
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 192 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$502,527
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$604,194
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$540,289
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$590,832
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 192 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$511,241
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Villa en Castro Marim, Portugal
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Castro Marim, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$540,289
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 192 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$502,527
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
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Villa en Castro Marim, Portugal
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Castro Marim, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 192 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
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Villa en Castro Marim, Portugal
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Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 192 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 2
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La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
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