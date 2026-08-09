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Casas en Venta en Olhao, Portugal

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Moncarapacho
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17 propiedades total found
Villa en Olhao, Portugal
Villa
Olhao, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 187 m²
Esta villa de dos dormitorios con 9.000m2 de terreno agrícola está en venta en Moncarapacho,…
$1,47M
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Casa 3 habitaciones en Moncarapacho, Portugal
Casa 3 habitaciones
Moncarapacho, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 183 m²
Desarrollo de 6 Villas T3 en Fuseta.Estas residencias destacan por su combinación perfecta d…
$1,48M
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Casa 3 habitaciones en Moncarapacho, Portugal
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Moncarapacho, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 183 m²
Desarrollo de 6 Villas T3 en Fuseta.Estas residencias destacan por su combinación perfecta d…
$1,51M
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Casa 3 habitaciones en Moncarapacho, Portugal
Casa 3 habitaciones
Moncarapacho, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Nueva villa de 3 dormitorios con piscina y vistas al mar situada en Fuseta, Olhão, Algarve.I…
$827,228
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Casa en Olhao, Portugal
Casa
Olhao, Portugal
$344,397
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Casa 3 habitaciones en Moncarapacho, Portugal
Casa 3 habitaciones
Moncarapacho, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Nueva villa de 3 dormitorios con piscina y vistas al mar situada en Fuseta, Olhão, Algarve.I…
$803,593
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Villa en Olhao, Portugal
Villa
Olhao, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
Esta encantadora villa independiente, que combina auténtico personaje de Algarve con moderna…
$875,633
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Casa 3 habitaciones en Moncarapacho, Portugal
Casa 3 habitaciones
Moncarapacho, Portugal
Dormitorios 3
Área 150 m²
Nueva villa de 3 dormitorios con piscina y vistas al mar situada en Fuseta, Olhão, Algarve.I…
$803,593
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Villa en Quelfes, Portugal
Villa
Quelfes, Portugal
Dormitorios 3
Área 139 m²
La nueva casa de 3 dormitorios se encuentra en la parte norte de Olhán, una de las ciudades …
$404,565
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Villa en Olhao, Portugal
Villa
Olhao, Portugal
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
Número de plantas 2
Esta finca señorial cerca de Fuseta se encuentra en un terreno de 40.000 m2, ofreciendo un e…
$1,90M
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Casa 4 habitaciones en Quelfes, Portugal
Casa 4 habitaciones
Quelfes, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Casa adosada en fase final de construcción, situada en la parroquia de Quelfes, en el munici…
$557,962
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Casa 4 habitaciones en Quelfes, Portugal
Casa 4 habitaciones
Quelfes, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 342 m²
Villa de 4 dormitorios en construcción con piscina y vistas al campo - Olhão Situada en una…
$418,472
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Casa 4 habitaciones en Quelfes, Portugal
Casa 4 habitaciones
Quelfes, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Townhouse in the final stages of construction, located in the parish of Quelfes, in the muni…
$546,803
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Casa en Olhao, Portugal
Casa
Olhao, Portugal
Set of buildings in the center of Olhão with the possibility of transformation into a villa.…
$669,555
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Olhao, Portugal
Adosado Adosado 2 habitaciones
Olhao, Portugal
Dormitorios 2
Área 110 m²
Casa adosada para remodelación, estilo tradicional implantada en un terreno llano de 162m2, …
$221,895
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Fuseta, Portugal
Adosado Adosado 4 habitaciones
Fuseta, Portugal
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 2
Excelente casa de 3 dormitorios situada en el encantador pueblo costero de Fuseta, Algarve.E…
$802,598
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Villa en Quelfes, Portugal
Villa
Quelfes, Portugal
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 7
Área 260 m²
Número de plantas 2
Inserted in a plot with 1.355,00 m2, this villa is located in a residential area for excelle…
$892,740
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Tipos de propiedades en Olhao

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