  Realting.com
  Portugal
  Funchal
  Residencial
  Casa

Casas en Venta en Funchal, Portugal

49 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Funchal, Portugal
Casa 3 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 186 m²
Villa de 3 dormitorios con 186 m2 de superficie bruta de construcción, piscina privada, jard…
$1,51M
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Funchal, Portugal
Casa 4 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 415 m²
Chalet de 4 dormitorios con 415 m2 de superficie privada, piscina y jardín privado, situado …
$2,10M
Dejar una solicitud
Sky Apartments
Casa 5 habitaciones en Funchal, Portugal
Casa 5 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 740 m²
Villa de 5 dormitorios, con 740 m2 de superficie bruta de construcción, jardín, piscina y te…
$2,16M
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Funchal, Portugal
Casa 3 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 430 m²
Villa de 3 dormitorios con 431 m2 de superficie total bruta, piscina panorámica y vistas al …
$1,63M
Dejar una solicitud
International Property Alerts
Casa 3 habitaciones en Funchal, Portugal
Casa 3 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 311 m²
Chalet de 3 dormitorios con 311,5 m2 de superficie privada, jardín, vistas al mar y garaje, …
$1,40M
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Funchal, Portugal
Casa 4 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 903 m²
Villa de 4 dormitorios con 903 m2 de superficie bruta de construcción, jardín, piscina y imp…
$3,50M
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Funchal, Portugal
Casa 4 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Villa de lujo en Neves, São Gonçalo ¡Descubre tu hogar de sueños en el paraíso! Esta exquisi…
$6,41M
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Funchal, Portugal
Casa 3 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 468 m²
Chalet de 3 dormitorios con 468 m2 de superficie bruta de construcción, con garaje, piscina,…
$2,45M
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Funchal, Portugal
Casa 3 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 184 m²
Villa de 3 dormitorios con 184 m2 de superficie construida bruta, situada en el exclusivo co…
$1,05M
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Funchal, Portugal
Casa 3 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 273 m²
Chalet de 3 dormitorios con 313 m2 de superficie privada, jardín, vistas al mar y garaje, si…
$1,34M
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Funchal, Portugal
Casa 3 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 235 m²
Villa de 3 dormitorios, código postal 9020-163, con 235.95 m2 de superficie bruta de constru…
$757,487
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Funchal, Portugal
Casa 3 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 176 m²
Casa de 3 dormitorios con 176 m2 de superficie bruta de construcción y 3 dormitorios en suit…
$874,024
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Funchal, Portugal
Casa 3 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 227 m²
Casa de 3 dormitorios con 227 m2 de superficie bruta de construcción y una plaza de aparcami…
$2,16M
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Funchal, Portugal
Casa 4 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 383 m²
Propiedad, 306.46 m2 (zona de construcción), piscina, jardín y garaje, en una parcela de ter…
$2,34M
Dejar una solicitud
Parámetros de las propiedades en Funchal, Portugal

