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Casas en Venta en Lagos, Portugal

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Luz
14
Odiaxere
3
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56 propiedades total found
Villa en Lagos, Portugal
Villa
Lagos, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 520 m²
Situado en el exclusivo Palmares Golf Resort, Villa Palmares presenta un impresionante retir…
$4,84M
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Casa 3 habitaciones en Lagos, Portugal
Casa 3 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 234 m²
Villa de 3+1 dormitorios con piscina, en construcción, a pocos minutos de Lagos.Situado en u…
$2,36M
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Casa 3 habitaciones en Odiaxere, Portugal
Casa 3 habitaciones
Odiaxere, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 198 m²
Propiedades recientemente renovadas situadas en una de las localidades más buscadas de Lagos…
$1,48M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Casa 4 habitaciones en Lagos, Portugal
Casa 4 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 4
Área 385 m²
Villa contemporánea de 4 dormitorios con vistas al mar, piscina infinita y diseño exclusivo …
$3,13M
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Villa en Lagos, Portugal
Villa
Lagos, Portugal
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 9
Área 250 m²
Villa de lujo moderna con impresionantes vistas al mar en venta en Porto de Mós, Lagos, Alga…
$3,81M
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Villa en Odiaxere, Portugal
Villa
Odiaxere, Portugal
Dormitorios 4
Área 400 m²
Una rara oportunidad de tener una villa moderna de un piso diseñada por uno de los arquitect…
$1,79M
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TekceTekce
Villa en Luz, Portugal
Villa
Luz, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Condominio privado frente al mar con 13 VillasIntroduciendo un exclusivo condominio privado …
$1,88M
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Villa en Lagos, Portugal
Villa
Lagos, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Esta nueva villa en venta se encuentra en Lagos, ofreciendo impresionantes vistas al mar y a…
$2,81M
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Villa en Lagos, Portugal
Villa
Lagos, Portugal
Dormitorios 3
Área 396 m²
Esta hermosa villa es una gran oportunidad para aquellos que están buscando un lugar donde s…
$1,58M
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Villa en Luz, Portugal
Villa
Luz, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 205 m²
Condominio privado frente al mar, con 13 lujosas villasEste exclusivo desarrollo de lujo ofr…
$1,47M
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Casa 3 habitaciones en Lagos, Portugal
Casa 3 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 234 m²
3+1 dormitorios, villa de estilo contemporáneo en construcción, situada en una agradable urb…
$1,76M
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Villa en Lagos, Portugal
Villa
Lagos, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 314 m²
Descubre esta excepcional villa en venta en Cerro das Mós, una de las zonas residenciales má…
$1,47M
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Casa 4 habitaciones en Lagos, Portugal
Casa 4 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 290 m²
Villa de estilo contemporáneo de cuatro dormitorios consta de 2 plantas, 5 baños, sótano y a…
$3,84M
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Villa en Luz, Portugal
Villa
Luz, Portugal
Dormitorios 2
Área 193 m²
Número de plantas 2
$973 377
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Villa en Luz, Portugal
Villa
Luz, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Luxury Seafront Private Condominium with 13 VillasIntroducing an exclusive seafront private …
$1,58M
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Villa en Lagos, Portugal
Villa
Lagos, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 253 m²
Esta villa contemporánea en Lagos, Algarve, ofrece una vida moderna con su diseño elegante, …
$2,23M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Luz, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Luz, Portugal
Dormitorios 3
Área 124 m²
Esta villa de 3 dormitorios, situada en una ubicación privilegiada a pocos minutos de la pla…
$620 918
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Casa 5 habitaciones en Odiaxere, Portugal
Casa 5 habitaciones
Odiaxere, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 299 m²
Villa situada en una tranquila zona residencial en las afueras de Lagos. Sus alrededores son…
$2,95M
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Villa en Lagos, Portugal
Villa
Lagos, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 7
Área 293 m²
Esta villa de cuatro dormitorios en venta en Porto de Mós está actualmente en construcción, …
$1,75M
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Casa 4 habitaciones en Lagos, Portugal
Casa 4 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 262 m²
Fantástica villa contemporánea de dos plantas, en construcción, en una ubicación privilegiad…
$2,84M
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Villa en Lagos, Portugal
Villa
Lagos, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 591 m²
Esta villa de 3 dormitorios se encuentra en Vale da Lama, una zona tranquila al este de Lago…
$2,93M
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Villa en Lagos, Portugal
Villa
Lagos, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Esta villa de tres dormitorios en venta en Lagos con impresionantes vistas al mar y piscina …
$1,49M
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Casa 3 habitaciones en Luz, Portugal
Casa 3 habitaciones
Luz, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 90 m²
2+1 Dormitorio – EspicheEsta casa adosada de 2+1 dormitorios está situada en una zona reside…
$620 421
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Casa 3 habitaciones en Luz, Portugal
Casa 3 habitaciones
Luz, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 178 m²
Villa de 3 dormitorios con vistas al mar situada en Luz, a pocos minutos de la playa y del c…
$2,78M
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Villa en Lagos, Portugal
Villa
Lagos, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 188 m²
Esta impresionante villa se encuentra en una prestigiosa zona residencial de Porto de Mós, L…
$1,29M
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Villa en Luz, Portugal
Villa
Luz, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Esta villa de cinco dormitorios con un anexo de dos plantas en venta en Luz está situada a s…
$3,51M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Luz, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Luz, Portugal
Dormitorios 3
Área 124 m²
Número de plantas 2
$620 292
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Villa en Luz, Portugal
Villa
Luz, Portugal
Dormitorios 2
Área 193 m²
Villa con 2 dormitorios, piscina privada y jardín en Praia da Luz, AlgarveEsta villa tiene u…
$974 360
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Casa en Luz, Portugal
Casa
Luz, Portugal
Situado en el corazón de Praia da Luz, esta impresionante casa unifamiliar ofrece una mezcla…
$1,23M
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Villa en Luz, Portugal
Villa
Luz, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Ubicado en la prestigiosa zona de Monte de Lemos de Praia da Luz, Lagos, esta villa contempo…
$2,29M
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Tipos de propiedades en Lagos

villas
adosados

Parámetros de las propiedades en Lagos, Portugal

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