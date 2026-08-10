Casas en Venta en Lisboa, Portugal

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107 propiedades total found
Villa en Turcifal, Portugal
Premium Premium
Villa
Turcifal, Portugal
Nº de cuartos de baño 3
Área 215 m²
Piso 1/1
$1,10M
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Dúplex 3 habitaciones en Lisboa, Portugal
Dúplex 3 habitaciones
Lisboa, Portugal
Dormitorios 3
Área 170 m²
Torre S ã o Rafael y nbsp; ubicado en   este de Lisboa, Parque das Na y ccedil; õ es, que fu…
$1,26M
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Dúplex 1 habitacion en Marvila, Portugal
Dúplex 1 habitacion
Marvila, Portugal
Dormitorios 1
Área 99 m²
Dúplex en loft con 1 dormitorio, 99 metros cuadrados. con estacionamiento y una terraza de 5…
$598,726
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Lourinha, Portugal
Villa
Lourinha, Portugal
Dormitorios 4
Área 196 m²
Villa con vistas al mar cerca de Praia da Araya Branca, Lorinha. En el   Condominio con pisc…
$612,596
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Villa en Turcifal, Portugal
Villa
Turcifal, Portugal
Nº de cuartos de baño 3
Área 215 m²
Piso 1/1
$1,08M
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LDV Invest
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Villa en Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Dormitorios 3
Excelente villa de estilo moderno, con jardín y piscina, ubicada en una zona residencial de …
$1,84M
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Dúplex 3 habitaciones en Campo de Ourique, Portugal
Dúplex 3 habitaciones
Campo de Ourique, Portugal
Dormitorios 3
Área 143 m²
Amoreiras y nbsp; — Una de las áreas con la mejor calidad de vida en Lisboa, con una amplia …
$1,03M
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Villa en Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 169 m²
For sale: Elegant 3-bedroom villa in one of Estoril’s most peaceful areas, just minutes from…
$1,51M
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Dúplex 2 habitaciones en Lisboa, Portugal
Dúplex 2 habitaciones
Lisboa, Portugal
Dormitorios 2
Área 186 m²
Apartamento dúplex de 2 dormitorios, superficie 146,7 metros cuadrados.m, un balcón de 7,1 m…
$837,408
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Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 4
Área 282 m²
Villa con 4 dormitorios, una superficie total construida de 282 metros cuadrados, una nueva …
$2,37M
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Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 395 m²
Casa moderna, amplio salón, 3 dormitorios de lujo, cocina totalmente equipada.Salga a una gr…
$2,30M
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Villa en Alcantara, Portugal
Villa
Alcantara, Portugal
Dormitorios 5
Área 292 m²
Casa de 5 dormitorios, nueva, 292 metros cuadrados ( área total ), con un área externa total…
$2,81M
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Dúplex 3 habitaciones en Lisboa, Portugal
Dúplex 3 habitaciones
Lisboa, Portugal
Dormitorios 3
Área 155 m²
El apartamento está en venta completamente renovado y equipado, llave en mano..Acabados de a…
$866,882
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Villa en Turcifal, Portugal
Villa
Turcifal, Portugal
Nº de cuartos de baño 3
Área 221 m²
Piso 1/1
$1,12M
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Dúplex 3 habitaciones en Sao Domingos de Rana, Portugal
Dúplex 3 habitaciones
Sao Domingos de Rana, Portugal
Dormitorios 3
Área 180 m²
Apartamento dúplex y nbsp; con 3 dormitorios, con balcón, con excelentes acabados y grandes …
$612,596
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Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 5
Área 257 m²
Moderno brillante y nbsp; una casa con amplios balcones y una terraza con magníficos paisaje…
$2,54M
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Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 225 m²
Villa con habitaciones 3, 225 metros cuadrados, completamente nueva, con plazas de aparcamie…
$3,58M
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Villa en Alcantara, Portugal
Villa
Alcantara, Portugal
Dormitorios 3
Área 190 m²
Villa de 3 dormitorios con terraza en condominio cerrado de 9 villas. El condominio se encue…
$1,27M
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Villa en Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Dormitorios 3
Área 266 m²
Villa separada de dos plantas en construcción, en un estilo moderno, con jardín y piscina cl…
$1,72M
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Villa en Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Dormitorios 3
Área 241 m²
Villa triplex 3 dormitorios, nuevo, con una superficie total de 241 metros cuadrados y una s…
$1,36M
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Villa en Turcifal, Portugal
Villa
Turcifal, Portugal
Nº de cuartos de baño 3
Área 215 m²
Piso 1/1
$1,07M
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Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 176 m²
Nueva villa duplex con 3 dormitorios, con una superficie total de 176 metros cuadrados, con …
$2,08M
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Villa en Lourinha, Portugal
Villa
Lourinha, Portugal
Dormitorios 3
Área 322 m²
Villa moderna y lujosa en una hermosa ubicación en una colina con vistas panorámicas del Océ…
$716,622
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Villa en Alcantara, Portugal
Villa
Alcantara, Portugal
Dormitorios 5
Área 292 m²
Casa con 5 dormitorios, nuevos, 292 metros cuadrados (zona total ), con una parcela de 102 m…
$2,81M
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Casa 6 habitaciones en Cascais, Portugal
Casa 6 habitaciones
Cascais, Portugal
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 667 m²
Chalet de 6 dormitorios con 667 m2 de superficie bruta de construcción, con jardín, piscina …
$3,96M
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Dúplex 3 habitaciones en Belem, Portugal
Dúplex 3 habitaciones
Belem, Portugal
Dormitorios 3
Área 238 m²
Amplio apartamento de dos plantas 238 m2 con una enorme terraza y una impresionante vista so…
$1,33M
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Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 400 m²
Condominio y nbsp; ubicado cerca del océano, estación de tren, St Julian y # 39; s School y …
$2,98M
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Villa en Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Dormitorios 4
Área 350 m²
Casa moderna de dos pisos con enormes balcones desde los cuales un impresionante y nbsp; se …
$1,61M
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Villa en Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Dormitorios 4
Área 185 m²
Villa con 4 dormitorios, nuevo, 185 metros cuadrados, superficie exterior total de 256 m2, u…
$1,57M
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Casa 3 habitaciones en Sintra, Portugal
Casa 3 habitaciones
Sintra, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 288 m²
For sale: Spacious and elegant 3-bedroom villa in a private condominium in Albarraque. This …
$1,17M
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