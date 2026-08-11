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Casas en Venta en Oporto, Portugal

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8 propiedades total found
Dúplex 2 habitaciones en Matosiños, Portugal
Dúplex 2 habitaciones
Matosiños, Portugal
Dormitorios 2
Área 107 m²
Apartamento de dos niveles con 2 dormitorios, una superficie de 107 metros cuadrados, una te…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Oporto, Portugal
Adosado Adosado 2 habitaciones
Oporto, Portugal
Dormitorios 2
Área 143 m²
Casa de dos niveles con 2 dormitorios con una superficie de 143 metros cuadrados, nueva, con…
$837,986
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Dúplex 2 habitaciones en Oporto, Portugal
Dúplex 2 habitaciones
Oporto, Portugal
Dormitorios 2
Área 94 m²
Apartamento de dos niveles con 2 dormitorios y balcón con una superficie de 5,4 m2 en el com…
$508,571
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TekceTekce
Casa 6 habitaciones en Oporto, Portugal
Casa 6 habitaciones
Oporto, Portugal
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 597 m²
Casa T5+1 de 389 m2 de superficie privada, jardín, piscina y vistas al mar, en Foz, Oporto.U…
$3,61M
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Villa en Oporto, Portugal
Villa
Oporto, Portugal
Dormitorios 3
Área 187 m²
Nueva casa con 3 dormitorios, una superficie de 187 metros cuadrados, con aparcamiento, jard…
$1,18M
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Dúplex 1 habitacion en Oporto, Portugal
Dúplex 1 habitacion
Oporto, Portugal
Dormitorios 1
Área 83 m²
Apartamento 1 dormitorio dúplex con una superficie de 73 metros cuadrados. m, y un balcón de…
$443,427
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Casa 9 habitaciones en Amarante, Portugal
Casa 9 habitaciones
Amarante, Portugal
Habitaciones 9
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 541 m²
Número de plantas 3
La casa está situada sobre un valle que le da una vista panorámica impresionante sobre las m…
$826,430
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Casa 3 habitaciones en Vila Nova de Gaia, Portugal
Casa 3 habitaciones
Vila Nova de Gaia, Portugal
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
El complejo residencial está ubicado en el corazón del centro histórico de Vila Nova de Gaia…
$587,902
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Parámetros de las propiedades en Oporto, Portugal

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con Jardín
con Terraza
con Piscina
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