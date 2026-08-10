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Casas en Venta en Estombar e Parchal, Portugal

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10 propiedades total found
Dúplex 1 habitacion en Parchal, Portugal
Dúplex 1 habitacion
Parchal, Portugal
Dormitorios 1
Área 93 m²
Apartamento de 2 plantas con 1 dormitorio en el complejo de élite Residencias Gramacho. El a…
$299,652
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Casa 3 habitaciones en Estombar, Portugal
Casa 3 habitaciones
Estombar, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 210 m²
Villa moderna de 3+2 dormitorios en Estômbar, LagoaPresentamos con orgullo esta magnífica vi…
$4,37M
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Casa 4 habitaciones en Estombar, Portugal
Casa 4 habitaciones
Estombar, Portugal
Dormitorios 4
Área 204 m²
Casa independiente cerca del bonito y pintoresco pueblo de Ferragudo, cerca de todas las tie…
$868,589
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Casa 4 habitaciones en Estombar, Portugal
Casa 4 habitaciones
Estombar, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 172 m²
Casa con Panoramic Vistas sobre el río Arade.Ven a descubrir esta excepcional villa de tres …
$839,045
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Villa en Estombar, Portugal
Villa
Estombar, Portugal
Dormitorios 4
Área 170 m²
En Portugal, en el Algarve, en la zona de Lagoa, cerca del campo de golf Gramacho y las herm…
$554,804
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Villa en Estombar, Portugal
Villa
Estombar, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 170 m²
Nueva villa, ubicada en Estômbar, a poca distancia de Ferragudo y Lagoa, en una zona residen…
$560,021
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Casa 3 habitaciones en Estombar, Portugal
Casa 3 habitaciones
Estombar, Portugal
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 223 m²
Esta villa T2 situada en Silves es una impresionante mezcla que combina el confort moderno c…
$463,613
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Villa en Parchal, Portugal
Villa
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Dormitorios 3
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Área 169 m²
Fantástica villa situada en Bela Vista Parchal. Compuesto por tres dormitorios con armario…
$623,420
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Casa 3 habitaciones en Estombar, Portugal
Casa 3 habitaciones
Estombar, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 107 m²
Casa en construcción, ubicada en Estômbar, a poca distancia de Ferragudo y Lagoa, en una zon…
$454,357
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Villa 3 habitaciones en Estombar, Portugal
Villa 3 habitaciones
Estombar, Portugal
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 553 m²
Número de plantas 1
Esta villa T2 situada en Silves es una impresionante mezcla que combina el confort moderno c…
$509,974
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