Casas en Venta en Calheta, Portugal

Villa 4 habitaciones en Arco da Calheta, Portugal
Villa 4 habitaciones
Arco da Calheta, Portugal
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 271 m²
Número de plantas 2
Esta propiedad califica para el programa €500,000 de Visa de Oro en Portugal!Una villa de 3 …
$586,881
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Arco da Calheta, Portugal
Villa 4 habitaciones
Arco da Calheta, Portugal
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 225 m²
Número de plantas 2
Esta propiedad califica para el programa €500,000 de Visa de Oro en Portugal!Una villa de 3 …
$800,136
Dejar una solicitud
Villa en Arco da Calheta, Portugal
Villa
Arco da Calheta, Portugal
Dormitorios 3
Área 240 m²
La nueva villa moderna de 240 m2 se encuentra en una parcela de 800 m2. La villa es de un pi…
$641,655
Dejar una solicitud
Villa en Calheta, Portugal
Villa
Calheta, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 107 m²
Villa con 3 dormitorios y 107 m2 de espacio habitable, situada en la costa de Madeira, a poc…
$639,051
Dejar una solicitud
Villa en Calheta, Portugal
Villa
Calheta, Portugal
Dormitorios 3
Área 294 m²
La casa minimalista tiene el siguiente diseño:Amplia sala de estar/comedor, cocina abierta c…
$874,985
Dejar una solicitud
Villa en Calheta, Portugal
Villa
Calheta, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 170 m²
Villa con 3 dormitorios y 170 m2 de espacio habitable, situada en la costa de Madeira, a poc…
$871,433
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Calheta, Portugal
Casa 4 habitaciones
Calheta, Portugal
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 829 m²
Número de plantas 3
Brand New modern Villa 3 Bedrooms with panoramic Ocean views Swimming pool Location: M…
$907,435
Dejar una solicitud
Villa en Calheta, Portugal
Villa
Calheta, Portugal
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 467 m²
La villa se encuentra en el campo al oeste de la isla, con un clima increíble durante todo e…
$987,624
Dejar una solicitud
