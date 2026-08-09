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Casas de campo en venta en Municipal Unit of Ermioni, Grecia

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Ermioni
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6 propiedades total found
Casa de campo 5 habitaciones en Thermisia, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Thermisia, Grecia
Dormitorios 5
Área 203 m²
Venta Casa de 2 plantas de 203 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta …
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Casa de campo 6 habitaciones en Ermioni, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Ermioni, Grecia
Dormitorios 6
Área 210 m²
Venta Casa de 2 plantas de 210 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de 2 dorm…
$1,89M
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Casa de campo 3 habitaciones en Thermisia, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Thermisia, Grecia
Dormitorios 3
Área 109 m²
Venta Casa de 1 plantas de 109 metros cuadrados en Peloponnese. La casa consta de 3 dormitor…
$342,406
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Casa de campo 4 habitaciones en Ermioni, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Ermioni, Grecia
Dormitorios 4
Área 350 m²
Venta Casa de 3 plantas de 350 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta …
$649,390
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Casa de campo 4 habitaciones en Ermioni, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Ermioni, Grecia
Dormitorios 4
Área 215 m²
Venta casa de 4 plantas de 215 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Semi-ba…
$318,791
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Casa de campo 3 habitaciones en Thermisia, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Thermisia, Grecia
Dormitorios 3
Área 124 m²
Venta Casa de 2 plantas de 124 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta …
$543,126
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Ermioni, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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