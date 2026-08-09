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Casas de campo en venta en Municipality of Nafplio, Grecia

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4 propiedades total found
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Nafplio, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Nafplio, Grecia
Dormitorios 4
Área 144 m²
Venta Casa de 2 plantas de 144 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta de…
$897,339
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Casa de campo 3 habitaciones en Nea Tiryntha, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Nea Tiryntha, Grecia
Dormitorios 3
Área 198 m²
Venta Casa de 3 plantas de 198 metros cuadrados en Peloponnese. Semi-basement consta de un W…
$366,020
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Casa de campo en Drepano, Grecia
Casa de campo
Drepano, Grecia
Área 272 m²
Venta en construcción Casa de 2 plantas de 272 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Una v…
$141,685
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Casa de campo 4 habitaciones en Nea Tiryntha, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Nea Tiryntha, Grecia
Dormitorios 4
Área 434 m²
Venta Casa de 2 plantas de 434 metros cuadrados en Peloponnese. 1a planta consta de 2 dormit…
$590,354
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Nafplio, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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