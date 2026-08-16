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Casas de campo en venta en Municipal Unit of Aegio, Grecia

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4 propiedades total found
Casa de campo 3 habitaciones en Temeni, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Temeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 160 m²
Venta Casa de 3 plantas de 160 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Semi-basement consta …
$439,224
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Casa de campo en Temeni, Grecia
Casa de campo
Temeni, Grecia
Área 450 m²
Venta Casa de 1 plantas de 450 metros cuadrados en Peloponnese. Una magnífica vista de la mo…
$566,740
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Casa de campo en Temeni, Grecia
Casa de campo
Temeni, Grecia
Área 191 m²
Venta Casa de 1 planta de 191 metros cuadrados en Peloponés Occidental. Hay: paneles solares…
$531,319
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DD CO DEDD CO DE
Casa de campo 2 habitaciones en Temeni, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Temeni, Grecia
Dormitorios 2
Área 60 m²
Venta casa de 1 plantas de 60 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La casa consta de 2 do…
$295,177
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Aegio, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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