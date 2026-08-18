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Casas de campo en venta en Municipio de Zacinto, Grecia

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Laganas Municipal Unit
3
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5 propiedades total found
Casa de campo 5 habitaciones en Kalamaki, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Kalamaki, Grecia
Dormitorios 5
Área 225 m²
Venta Casa de 2 plantas de 225 metros cuadrados en Zante. Planta baja consta de 2 dormitorio…
$1,12M
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipio de Zacinto, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipio de Zacinto, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Número de plantas 1
Casas de vacaciones en ZakynthosCasas de vacaciones modernas (aprox. 32 m2) están en venta e…
$29,118
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Casa de campo 4 habitaciones en Katastari, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Katastari, Grecia
Dormitorios 4
Área 300 m²
Venta Casa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en Zante. 1a planta consta de un dormitorio,…
$495,898
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Casa de campo en Lithakia, Grecia
Casa de campo
Lithakia, Grecia
Área 350 m²
Venta tres propiedades con una superficie total de 350 metros cuadrados y un almacén de 16 m…
$885,531
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Casa de campo en Planos, Grecia
Casa de campo
Planos, Grecia
Área 200 m²
Casa independiente de 200 metros cuadrados en venta en una parcela de 4700 metros cuadrados …
$354,213
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Parámetros de las propiedades en Municipio de Zacinto, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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