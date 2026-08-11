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Casas de campo en venta en Municipal Unit of Assos Lechaio, Grecia

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Assos
5
Casa de campo Borrar
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9 propiedades total found
Casa de campo 2 habitaciones en Assos, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Assos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 107 m²
Lechaio pueblo cerca de Corinth, maisonette 107 metros cuadrados 3 niveles planta baja - 1a …
$186,458
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Casa de campo 4 habitaciones en Assos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Assos, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 179 m²
En Venta -- Residencial -- Korinthia: Assos-Lechaio 179 Sq.m., 4 Dormitorios, 1 Baños, 1 WC,…
$314,649
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 4
Área 165 m²
Venta Casa de 1 plantas de 165 metros cuadrados en Peloponnese. La casa consta de 4 dormitor…
$306,984
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Grekodom Development
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Casa de campo 3 habitaciones en Assos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Assos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
Assos Lechaio cerca de Korinth, casa unifamiliar de 125 metros cuadrados. en una parcela de …
$221,419
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 5
Área 260 m²
Venta Casa de 2 plantas de 260 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de un dor…
$342,406
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Grekodom Development
Idiomas hablados
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Casa de campo 1 habitacion en Assos, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Assos, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Kato Assos cerca de Corinth, maisonette totalmente amueblada 50 metros cuadrados 2 niveles (…
$104,883
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Casa de campo 3 habitaciones en Kato Assos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Kato Assos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 159 m²
Kato Assos Corinthia - a home with soul. For sale a partly furnished detached house that rad…
$279,688
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Casa de campo 3 habitaciones en Assos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Assos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
En venta - Casa residencial - Korinthia: Assos-Lechaio 135m2, 3 dormitorios, 2 baños, 1 aseo…
$139,844
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Casa de campo 3 habitaciones en Kato Assos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Kato Assos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 224 m²
Pueblo Kato Assos cerca de Corinth, maisonette de 224 metros cuadrados 2 niveles (planta baj…
$326,302
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Assos Lechaio, Grecia

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