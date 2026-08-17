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Casas de campo en venta en Municipal Unit of Velos, Grecia

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7 propiedades total found
Casa de campo 4 habitaciones en Velo, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Velo, Grecia
Dormitorios 4
Área 269 m²
Venta Casa de 2 plantas de 269 metros cuadrados en Peloponnese. Semi-basement consta de 2 do…
$318,791
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Casa de campo 12 habitaciones en Nerantza, Grecia
Casa de campo 12 habitaciones
Nerantza, Grecia
Dormitorios 12
Área 510 m²
Venta Casa de 3 plantas de 510 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta de…
$1,06M
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Velo and Vocha, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Velo and Vocha, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Velo Kokkoni pueblo en Korinth, maisonette de 160 metros cuadrados en una parcela de 190 met…
$244,727
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Casa de campo 6 habitaciones en Velo, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Velo, Grecia
Dormitorios 6
Área 250 m²
Venta Casa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de 3 dorm…
$265,659
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Casa de campo 3 habitaciones en Nerantza, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Nerantza, Grecia
Dormitorios 3
Área 216 m²
Venta Casa de 3 plantas de 216 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de salón …
Precio en demanda
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Casa de campo 2 habitaciones en Nerantza, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Nerantza, Grecia
Dormitorios 2
Área 240 m²
Venta Casa de 2 plantas de 240 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta de…
$306,984
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LDV InvestLDV Invest
Casa de campo 4 habitaciones en Nerantza, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Nerantza, Grecia
Dormitorios 4
Área 128 m²
Venta Casa de 2 plantas de 128 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de un dor…
$377,827
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Velos, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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