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Casas de campo en venta en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia

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Municipal Unit of Evrostina
3
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11 propiedades total found
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 5
Área 200 m²
Se vende villa de 3 plantas de 200 metros cuadrados en el este del Peloponeso . La planta ba…
$448,669
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 2
Área 99 m²
Venta Casa de 1 plantas de 99 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La casa consta de 2 do…
$2,24M
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Casa de campo 4 habitaciones en Lykoporia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Lykoporia, Grecia
Dormitorios 4
Área 180 m²
Venta casa de 2 plantas de 180 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta de…
$761,551
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DD CO DEDD CO DE
Casa de campo 4 habitaciones en Lykoporia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Lykoporia, Grecia
Dormitorios 4
Área 133 m²
Venta en construcción Casa de 2 plantas de 133 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Plant…
$531,319
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 3
Área 170 m²
Venta Casa de 2 plantas de 170 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta de…
$212,528
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Casa de campo 4 habitaciones en Lykoporia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Lykoporia, Grecia
Dormitorios 4
Área 203 m²
Venta Casa de 2 plantas de 203 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de salón,…
Precio en demanda
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TekceTekce
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 4
Área 304 m²
Venta Casa de 2 plantas de 304 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Semi-basement consta …
$861,917
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 5
Área 250 m²
Se vende villa de 4 plantas de 250 metros cuadrados en el este del Peloponeso . El semisótan…
$755,654
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 3
Área 285 m²
Se vende villa de 3 plantas de 285 metros cuadrados en el este del Peloponeso . El semisótan…
$625,776
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 5
Área 160 m²
Venta Casa de 3 plantas de 160 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de salón …
$425,055
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 2
Área 85 m²
Venta Casa de 1 plantas de 85 metros cuadrados en Peloponnese. La casa consta de 2 dormitori…
$165,299
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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