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Casas de campo en venta en Municipal Unit of Sikyona, Grecia

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7 propiedades total found
Casa de campo 4 habitaciones en Kiato, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Kiato, Grecia
Dormitorios 4
Área 367 m²
Venta Casa de 3 plantas de 367 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Semi-basement consta …
$708,425
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Casa de campo 2 habitaciones en Kiato, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Kiato, Grecia
Dormitorios 2
Área 100 m²
Venta Casa de 1 plantas de 100 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La casa consta de 2 d…
$206,624
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Casa de campo 3 habitaciones en Laliotis, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Laliotis, Grecia
Dormitorios 3
Área 90 m²
Venta Casa de 1 plantas de 90 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La casa consta de 3 do…
$354,213
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Casa de campo 3 habitaciones en Laliotis, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Laliotis, Grecia
Dormitorios 3
Área 200 m²
Venta Casa de 3 plantas de 200 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Semi-basement consta …
$365,621
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Casa de campo 4 habitaciones en Laliotis, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Laliotis, Grecia
Dormitorios 4
Área 180 m²
Venta Casa de 3 plantas de 180 metros cuadrados en Peloponnese. Semi-basement consta de un d…
$326,166
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Casa de campo 3 habitaciones en Laliotis, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Laliotis, Grecia
Dormitorios 3
Área 200 m²
Venta Casa de 3 plantas de 200 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de una co…
$649,390
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Casa de campo 4 habitaciones en Laliotis, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Laliotis, Grecia
Dormitorios 4
Área 245 m²
Venta Casa de 2 plantas de 245 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta de…
$649,390
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Sikyona, Grecia

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